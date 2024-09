Le HC Ajoie veut quitter le fond de la classe

Le HC Ajoie quittera-t-il enfin la lanterne rouge, qui lui colle aux basques depuis son retour dans l'élite en 2021? Le recrutement intelligent opéré par Julien Vauclair à l'intersaison vise en tout cas à éviter le bonnet d'âne au Petit Poucet de la National League. Légende du club, Geoffrey Vauclair, frère du susnommé, nous donne son avis avant la reprise.

Mine de rien, le HC Ajoie est sur le point d'entamer son 4e exercice dans l'élite suisse. Ce qui constitue le plus long séjour de son histoire à ce niveau, après les épopées de 1988-1990 et de 1992/93.

Avec Julien en directeur sportif et Tristan en responsable technique du mouvement junior, le club jurassien pourrait carrément être rebaptisé le "HC Vauclair". Seul membre de la fratrie à ne pas être employé au HCA, Geoffrey a tout de même accepté de nous livrer ses impressions, "en toute objectivité".

Il y a vraiment un saut de qualité dans le contingent Geoffrey Vauclair

LE MERCATO: Avec Oula Palve (ex-Ilves Tampere) et Jerry Turkulainen (ex-JYP Jyväskylä), ce sont les 2 meilleurs pointeurs du championnat finlandais de la saison écoulée qui posent leurs valises dans le Jura. Excusez du peu!

Ajoutez encore la signature du buteur finlandais Julius Nättinen (ex-IFK Helsinki), la venue de Marco Maurer (ex-Berne) et les retours au bercail de Benjamin Conz (ex-Ambri) et de Marco Pedretti (ex-Lausanne), et vous avouerez que Julien Vauclair a fait son maximum pour améliorer l'équipe, malgré des moyens financiers limités. "Il y a vraiment un saut de qualité dans le contingent", acquiesce Geoffrey Vauclair.

LES GARDIENS: Pur Ajoulot ayant fait ses gammes au sein de la Vouivre, Conz (33 ans) porte enfin le chandail du HCA au plus haut niveau, après avoir fait plus ou moins le tour du pays. Au Voyeboeuf, où il remplace Tim Wolf, parti à Zoug, il retrouve Damiano Ciaccio (35 ans). A Ambri, le Jurassien et le Neuchâtelois s'étaient déjà partagé le filet, de 2020 à 2022. Les jeunes Noah Pattenaude et Kilian Bernasconi tenteront, eux, de tirer leur épingle du jeu.

"L'un des points forts du HC Ajoie est de posséder 2 gardiens expérimentés, qui ont l'étoffe d'un no1. Et en cas de blessure ou de contre-performance de l'un des 2, Pattenaude, qui est dans le circuit depuis 2 ans, pourrait se mettre en avant", clame l'ex-attaquant international.

Nussbaumer pourrait être la surprise du chef Geoffrey Vauclair

LES DÉFENSEURS: Hormis l'Américain T.J. Brennan, voire le capitaine Kevin Fey (33 ans) et Maurer (36 ans), peu de noms clinquants composent cette brigade. "Des vétérans comme Maurer et Fey amènent de la stabilité. Jannik Fischer et Thomas Thiry sont pour leur part de gros gabarits. Ajoie fait bien de miser sur l'aspect physique: il faut que les adversaires aient du mal à approcher son portier", explique l'ex-joueur du HC Lugano.

"Arno Nussbaumer pourrait être la surprise du chef, prédit encore Vauclair. Il a un bon coup de patin et distribue des passes de qualité". L'ex-Zougois de 21 ans répondra-t-il à ses attentes?

Surtout, il faudra un Brennan - le seul arrière offensif du contingent - au sommet de son art en supériorité numérique pour que le HCA engrange des bons résultats. "Il a la clef du power-play. S'il ne livre pas la marchandise à la ligne bleue, les Finlandais ne pourront pas marquer", prévient le Jurassien de 47 ans.

Palve risque d'évoluer une vingtaine de minutes par match Geoffrey Vauclair

LES ATTAQUANTS: Les Finlandais Palve, Turkulainen et Nättinen devraient faire mal aux défenses adverses. Pour mémoire, le dernier nommé avait réussi un départ canon avec Ambri en 2020/21, marquant 14 buts lors de ses 11 premières parties. Avant, toutefois, de s'éteindre.

"Palve sera le fer de lance de l'attaque, mais il a manqué la préparation, étant blessé. En tant que centre, c'est lui qui alimentera ses compatriotes en passes. Il risque d'évoluer une vingtaine de minutes par match", commente Vauclair.

Pedretti, finaliste du dernier championnat avec le LHC, amène pour sa part du leadership dans le vestiaire. "C'est une très bonne pioche. Il sera très important en infériorité numérique. Lors des matches amicaux, il a évolué avec Kyen Sopa et Matteo Romanenghi. Leur trio était le meilleur de l'équipe, le plus régulier aussi", juge l'ancien ailier gauche.

Enfin, comment ne pas mentionner Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen, les derniers vestiges de la "tradition québécoise" du HCA, qui avaient permis au club de soulever la Coupe de Suisse en 2020? Devos reste sur une saison plus que mitigée avec 13 points, et doit mieux faire. Hazen tentera, lui, d'égaler ou de surpasser ses 35 unités de l'exercice écoulé.

Retrouvez nos autres présentations de la saison:

Est-ce l'année ou jamais pour Fribourg-Gottéron?

Genève veut retrouver les sommets après une saison mitigée

Passé proche du titre, Lausanne a dû se reconstruire une défense

Le début d'une nouvelle ère pour un HC Bienne rajeuni

Zurich favori d'un championnat qui s'annonce à nouveau très ouvert

Michaël Taillard