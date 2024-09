Le début d'une nouvelle ère pour un HC Bienne rajeuni

Après une saison galère durant laquelle rien n’a fonctionné comme prévu, Bienne a connu une véritable révolution pendant l’été avec six nouveaux joueurs, un rajeunissement complet de son effectif et l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Quart de finaliste surprise l’an dernier, le EHCB devrait pourtant jouer la deuxième moitié du tableau.

RENOUVELLEMENT FORCÉ Bienne a vécu un automne compliqué l'an dernier avec des annonces de départ en série d'éléments majeurs. Les Seelandais avaient débuté leur exercice avec 14 joueurs en fin de contrat, ils en ont finalement perdu sept, et non des moindres. "Luca Hischier, Mike Künzle, Tino Kessler, Beat Forster et Yannick Rathgeb, cela fait quand même cinq joueurs suisses qui étaient là depuis un moment et qui avaient une certaine importance dans leur cadre. Ce sont de gros départs et il sera intéressant de voir comment ils seront remplacés", analyse Daniel Manzato. L'ancien gardien d'Ambri a notamment côtoyé l'attaquant Johnny Kneubühler, nouvelle recrue biennoise, lors de son passage en Léventine. "Je suis sûr qu'il va apporter quelque chose d'intéressant", s'avance-t-il.

L'ancien Léventin Johnny Kneubühler aura de vraies responsabilités offensives dans le Seeland. [freshfocus - Urs Lindt]

SÄTERI INDISCUTABLE Devant les filets, le Finlandais Harri Säteri, l’un des meilleurs portiers du championnat, sera cette fois-ci le no1 clairement défini puisque Joren van Pottelberghe s’en est allé à Lugano. Il sera secondé par le jeune Luis Janett, qui reste sur deux saisons intéressantes avec Thurgovie (proche de 94% d’arrêts en moyenne) ponctuées de quelques piges à Kloten. Un pari similaire à ceux tentés ces dernières années par Fribourg avec Connor Hughes et Bryan Rüegger, même si le Saint-Gallois de 24 ans ne devrait, sauf surprise, pas souvent griffer la glace. "Il était dans les très bons gardiens de Swiss League depuis deux saisons. J'aime bien ce qu'a fait Bienne. Säteri, qui est vraiment une valeur sûre, va jouer la majorité des matches, mais je pense que Janett aura sa chance et du temps de jeu. Cela peut être un bon duo de gardiens", ajoute Manzato.

Harri Säteri n'aura plus la concurrence de Joren van Pottelberghe cette saison devant les filets biennois. [freshfocus - Michela Locatelli]

L’HEURE DU CHRISTE? La retraite de l’inusable Beat Forster, désormais entraîneur-assistant, l'absence probable du phénomène Rodwin Dionicio (voir encadré) et le départ de Yannick Rathgeb laissent un grand vide dans l’arrière-garde seelandaise. Noah Delémont étant encore convalescent après sa rupture des ligaments croisés de janvier dernier, il ne débutera pas non plus la saison sur la glace, laissant ainsi l'opportunité à Yanick Stampfli (24 ans), Luca Christen (25 ans) et Gaël Christe (20 ans) de démontrer qu’ils méritent eux aussi leur place en National League. Le dernier nommé est d'ailleurs tenu en haute estime par de nombreux spécialistes et pourrait vite devenir incontournable dans la défense biennoise.

Gaël Christe va disputer à 20 ans sa première saison complète en National League. [freshfocus - Marc Schumacher]

QUEL SURNUMÉRAIRE? Au niveau offensif se pose la question de l’attaquant surnuméraire, puisque le gardien Harri Säteri et les défenseurs Viktor Lööv et Alexander Yakovenko semblent indéboulonnables. Qui de Lias Andersson (25 ans), aux très solides références en AHL, Aleksi Heponiemi (25 ans), auteur d’un retour tonitruant après sa longue blessure la saison dernière, ou Jere Sallinen (33 ans), parfois discret mais qui assure une moyenne de 0,6 point par match en NL depuis trois saisons, se retrouvera en tribunes plus souvent qu’à son tour? A moins que l’entraîneur Martin Filander n’opte pour un choix fort en incluant dans le tournus Toni Rajala (33 ans), véritable idole dans le Seeland, où il disputera sa 9e saison? L’absence de Sallinen jusqu’à mi-octobre a, au moins, le mérite de repousser des choix potentiellement difficiles pour le staff technique.

Ce sera intéressant de voir comment Martin Filander va s'adapter à cette équipe de Bienne Daniel Manzato

FILANDER A LA BARRE Arrivé cet été derrière le banc biennois, Martin Filander possède un profil bien plus compatible avec l’ADN seelandais que son prédécesseur Petri Matikainen, dont le nom restera associé à une complète erreur de casting. Le jeune technicien suédois (42 ans) jouit d’une bonne réputation au pays après quatre saisons passées sur le banc d’Oskarshamn, avec qui il a notamment été nommé entraîneur suédois de l’année en 2021/2022 et entraineur du championnat en 2022/2023. Sa nomination apparait comme un choix très judicieux pour des Biennois en pleine reconstruction. "C'est un nouvel entraîneur qui ne connaît pas du tout la ligue, donc il faudra voir comment il va s'adapter à cette équipe de Bienne. On a vu l'an dernier que cela pouvait être un peu compliqué pour quelqu'un d'extérieur", tempère toutefois Daniel Manzato.

Martin Filander (à gauche) sera notamment assisté par Beat Forster (au centre) derrière le banc biennois. [KEYSTONE - PETER KLAUNZER]

PRONOSTIC Si son entraîneur scandinave parvient à importer sa méthode à succès en National League, Bienne pourrait devenir l’équipe surprise de la saison (top-8?), mais il semble tout de même bien compliqué pour le club bilingue de viser raisonnablement mieux que les play-in (top-10).

Bastien Trottet