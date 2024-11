Lausanne surclassé par Davos

Berne a prolongé pour une année l'attaquant finlandais Waltteri Merelä, le défenseur grison Simon Kindschi et le gardien suédois Adam Reideborn. L'attaquant Mats Alge rejoindra lui les Ours l'été prochain en provenance de Rapperswil, avec un contrat de 2 ans. L'attaquant américain Austin Czarnik et le défenseur Yanick Sablatnig quitteront quant à eux le club de la capitale au terme de la saison. De son côté, Kloten a recruté les gardiens Davide Fadani (23 ans/Ambri) et Ewan Huet (19 ans/Regina Pats en WHL) jusqu'en 2027. Le no1 restera Ludovic Waeber (28 ans), sous contrat jusqu'en 2026. Le contrat de Sandro Zurkirchen ne sera donc pas renouvelé.