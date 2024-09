Lausanne s'impose dans le Jura avec un doublé de Bozon

Lausanne a soigné son attaque lors de la 2e journée de National League. En Ajoie, le LHC s'est imposé 6-3.

A Porrentruy, les Vaudois n'ont pas perdu de temps. A la 13e, les hommes de Geoff Ward menaient en effet déjà 3-0. Auteur des deux réussites lausannoises mardi contre Genève, Théo Rochette a fait honneur à son maillot de top scorer. Le numéro 90 a ouvert la marque avant de servir Pajuniemi pour le 2-0. Tim Bozon a ensuite signé un doublé avec le 4-0 à la 23e.

Pour reprendre quelques couleurs, Ajoie a dû attendre son premier jeu de puissance à la 31e. Et l'ancien Lausannois Marco Pedretti a pu réduire le score en battant Antoine Keller, qui disputait son premier match de National League à 19 ans. Mais les Jurassiens n'ont pas pu construire sur ce but et Kuokkanen a pu inscrire le 5-1 en infériorité numérique après une très mauvaise relance de Brennan.

Les Ajoulots ont cependant trouvé deux fois la faille au cours du troisième tiers pour adoucir un peu leur peine. Avant qu'Oksanen ne scelle le score dans la cage vide.

ats/efas