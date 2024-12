Lausanne renoue avec la victoire

Lausanne a renoué avec la victoire lors de la soirée de National League. Les Lions se sont imposés 1-0 face à Bienne.

Pour les hommes de Geoff Ward, cette partie relevait d'une certaine importance. Il fallait en effet mettre fin à une série négative de trois défaites, mais aussi prendre une revanche après la fessée reçue (6-1) à Bienne voici plus d'une semaine.

Dans une rencontre où les défenses ont pris le pas sur les attaques, les 9000 spectateurs ont dû attendre la 23e et un lancer victorieux de Lauri Pajuniemi pour avoir droit à un but. Lausanne, avec Oksanen et Glauser de retour, n'a pas ménagé ses efforts avec 40 tirs sur un excellent Harri Säteri. Les Seelandais eux se sont montrés plus discrets avec 21 lancers. Cela a permis à Kevin Pasche de soigner ses statistiques en s'offrant un cinquième blanchissage cette saison.

Et pourtant Martin Filander a pu finalement compter sur Toni Rajala, après que le recours biennois contre la suspension de deux matches pour avoir touché un officiel avait été accepté.

ats/tzing