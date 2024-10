Lausanne passe encore l'épaule aux penalties

Le Lausanne HC enchaîne un troisième succès après le temps réglementaire (2 après les tirs au but, 1 en prolongation) en National League. Devant leur public, les Vaudois se sont imposés 2-1 après les penalties face au HC Bienne. Le HC Ajoie a lui été sèchement battu 5-0 par le CP Berne à Porrentruy.

L’équipe romande la plus en forme du moment a confirmé son statut, malgré l’absence de quatre de ses huit étrangers, blessés (Kuokkanen, Raffl, Pilut, Pajuniemi). Suomela a profité d’une relance manquée de Kneubühler pour ouvrir le score dès la 6e minute.

Zéro pointé pour Ajoie

En panne sèche d'efficacité, Bienne a montré ses limites actuelles. Durant la période intermédiaire, les Seelandais ont galvaudé six minutes de supériorité numérique. Ils ont ensuite continué de mettre la pression sur Pasche. Mais ils ont dû attendre la fin de match pour arracher un point à 6 contre 4 grâce à Andersson. Lors de la séance de tirs au but, Rochette et Oksanen ont permis au LHC de s'imposer.

Pour Ajoie, les matches se suivent et se ressemblent. Contre Berne, les Jurassiens ont concédé leur 7e défaite en autant de matches. Nemeth (8e), Loeffel (12e) et Lehmann (21e) ont tué tout suspense avant la mi-match.

>> A lire aussi : Les Aigles renversent les Dragons

ats/lper