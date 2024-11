Lausanne n'est plus leader, Ajoie battu par Kloten

Lausanne n'a pas pu fêter une victoire dans son nouveau costume de leader de National League. A Zoug, les Vaudois se sont inclinés 6-2. De son côté, Ajoie a été battu 5-2 à Kloten.

Les Lausannois ont encaissé l'ouverture du score à la 15e sur un but en power-play de Hofmann. Mais les Lausannois ont su revenir 62 secondes plus tard sur un lancer de Pajuniemi, mal négocié par Tim Wolf. L'ancien portier d'Ajoie n'a pas été à son avantage sur le deuxième but lausannois (30e, Rochette). Heureusement pour lui, ses coéquipiers avaient inscrit deux réussites (Wingerli et Hofmann).



C'est ensuite Antoine Keller qui a offert deux buts aux Zougois en 24 secondes à la 38e et du même coup hypothéqué les chances de retour de sa formation. Geoff Ward a préféré sortir son portier et laisser Kevin Pasche, excellent la veille, terminer une rencontre que Lausanne ne pouvait gagner.

Première ratée pour Greg Ireland

Pour le premier match de Greg Ireland à la tête du HCA, Ajoie n'a pas présenté son meilleur visage à Kloten. Les Jurassiens ont été dominés dans la banlieue zurichoise, eux qui ont concédé 41 tirs au but, contre seulement 19 envois. Débarqué en tant que nouvel étranger, Pierre-Edouard Bellemare a réussi sa première en signant un but et un assist.

ats/pza