Lausanne fessé à Berne, Bienne s'impose en prolongation face à Ambri

Lausanne a connu un déplacement difficile à Berne. Face aux Ours, les Lausannois se sont en effet inclinés 7-2. De son côté, Bienne a arraché les deux points face à Ambri à domicile en s'imposant 2-1 après prolongation.

Vainqueur de quatre de ses cinq derniers matches en championnat, Lausanne s'est heurté à un "SCB" qui en voulait peut-être plus après avoir subi deux défaites consécutives. Un doublé en 240 secondes de Simon Moser (3e 1-0, 7e 2-0) a très vite placé les Ours sur la bonne orbite.



Dominé, le LHC a pu réduire l'écart à la 10e sur un tir d'Aurélien Marti. Mais les hommes de Geoff Ward ont plié durant la période médiane, Waltteri Merelä (27e) et Austin Czarnik (33e, à 5 contre 4) redonnant deux longueurs d'avance à Berne. Le 5-1 signé Benjamin Baumgartner après 29'' au troisième tiers a assommé les Vaudois.

Hofer offre la victoire à Bienne

De son côté, le HC Bienne a vaincu Ambri-Piotta après prolongation grâce à une réussite de Fabio Hofer à 56'' de la fin de la période supplémentaire. Bienne, qui reste sur sept victoires dans ses neuf derniers matches de National League, est solidement installé dans le top-6.

ats/pza