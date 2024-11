La Suisse déclassée par la Tchéquie

168 jours après la défaite en finale du Mondial, la Suisse n’est pas parvenue à prendre sa revanche contre la Tchéquie. A Helsinki, la formation de Patrick Fischer s’est inclinée 5-2 lors de l’ultime rencontre du volet finlandais de l’Euro Hockey Tour.

Au lendemain de son succès 4-3 face à la Suède aux tirs au but, elle a cette fois été très loin du compte. La contre-performance de Stéphane Charlin a pesé lourd dans la balance. Coupable sur les deux premières réussites adverses, le portier de Langnau a dû céder sa place après la période initiale à Gilles Senn.

Les absences de Dean Kukan, Christian Marti, Denis Malgin et Sven Andrighetto, libérés par Patrick Fischer pour rejoindre les Zurich Lions (seule équipe helvétique avec Fribourg, qui ne comptait aucun sélectionné, à voyager) avant le huitième de finale de la Ligue des Champions mardi en Allemagne, ont également pesé. Le quatuor a laissé un vide qui n’a pas été comblé.

Chanton et Ambühl sauvent l'honneur

Giancarlo Chanton et l’éternel Andres Ambühl ont inscrit les deux réussites suisses. Le défenseur de Genève a signé le 1-1 d’un lancer magnifique à la 13e. Déjà buteur contre la Finlande jeudi, le Soleurois de 21 ans a marqué des points lors de ce rassemblement et compte désormais plus de buts en sélection qu'en championnat.

Quant au capitaine Andres Ambühl, il a marqué le 3-2 à la 44e pour rappeler, le jour de sa... 338e sélection, qu’il demeurait à 41 ans un joueur incontournable, même si ce n'est que sa première réussite de la saison.

ats/btro