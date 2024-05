La Suède remporte la médaille de bronze

La Suède s'est quelque peu consolée après son élimination en demi-finales du Mondial 2024 face à la Tchéquie 7-3. Face au Canada, les Suédois se sont imposés 4-2 pour finir à la 3e place et remporter la médaille de bronze.

Ce sont les Suédois qui ont allumé la lampe en premier grâce à Carl Grundström, coéquipier de Kevin Fiala aux Los Angeles Kings, après 12 minutes de jeu. En seconde période, les Canadiens sont revenus à hauteur grâce à Dylan Cozens. Puis les joueurs à la feuille d'érable ont même pris les devants via Pierre-Luc Dubois à la 25e, un autre coéquipier de Fiala aux Kings.

Une première médaille depuis 2018

Piquée au vif, la Suède a égalisé à la 50e par Erik Carlsson avant de prendre l'avantage 4 minutes plus tard sur un nouveau but de Grundström qui s'est offert un doublé. Les Scandinaves ont assuré leur médaille de bronze à 5 secondes du terme de la rencontre grâce à un but de Marcus Johansson dans le goal vide.

Bien qu'il s'agisse de sa première médaille mondiale depuis 2018, la déception reste tout de même immense pour la Tre Konor, qui alignait une équipe forte de 17 joueurs estampillés NHL et qui se présentait comme favorite. Pour le Canada, c'est la première fois depuis 2018 qu'il n'empoche pas une breloque.

pza