La Quinzaine des Romands #5: Genève gagne aux Vernets, des Finlandais en feu et encore des blessures

Alors que la seconde pause internationale approche, la National League propose du hockey pratiquement tous les jours. Genève en a profité pour lancer une série de victoires, Ajoie s'accroche tant bien que mal, tandis que c'est plus compliqué du côté de Bienne, Fribourg et Lausanne. Voici pour le menu de ce 5e épisode de la Quinzaine des Romands.

Ajoie (14e/-)

Les Jurassiens ont poursuivi leur redressement durant cette quinzaine avec 6 points en 5 rencontres, et ce malgré un nombre important de blessés (entre 4 et 7 selon les matches). Ils peuvent notamment compter sur un Jerry Turkulainen phénoménal qui pointe au 2e rang des compteurs de NL avec 29 unités en 25 apparitions, suivi de près par son compère Julius Nättinen (6e avec 26 points). Les deux Finlandais ont inscrit 8 points chacun au cours de cette période, tout comme Pierre-Edouard Bellemare, auteur d’impressionnants débuts en Suisse (1,7 unité par partie).

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Dans le sillage de ce trio, c’est tout le contingent étranger qui brille, puisque les joueurs importés ont marqué 81% (13/16) des buts du HCA lors des 5 dernières sorties (71% sur la saison). Seul le surprenant défenseur schwytzois Arno Nussbaumer (2 buts et 2 assists) s’est véritablement distingué ces derniers temps parmi les Helvètes de Porrentruy. Avec 8 points durant cet exercice, l’ancien Zougois de 22 ans est par ailleurs l’unique élément suisse qui s’intercale parmi les 8 mercenaires au classement des compteurs ajoulots.

Bienne (7e/-)

Toujours accablés par les blessures (7), les Seelandais souffrent depuis le retour de la pause internationale avec 6 défaites en 7 matches (5 points). Ils tirent toutefois profit de leur excellent début de saison pour ne pas trop chuter au classement et amortir une période plus compliquée. Les absences jusqu’à fin 2024 de Luca Cunti, Damien Brunner et Lias Andersson sont autant de tuiles pour l’entraîneur Martin Filander qu’elles s’ajoutent à celles de longue date de Viktor Lööv et Gaëtan Haas au sein d’un effectif déjà moins fourni que d’autres.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Lors des derniers matches, les Biennois ont ainsi aligné plusieurs juniors, dont Jonah Neuenschwander, qui est devenu à 15 ans et 10 mois le plus jeune joueur à obtenir un point en NL lors de sa première apparition. Avec 15’26 de temps de jeu moyen par match, dont 1’49 en power-play, c’est peu dire que le solide adolescent (1m90) a réussi une entrée fracassante dans la ligue. Son temps de jeu devrait cependant diminuer avec l’arrivée de l’ailier américain Anthony Greco (31 ans, soit presque le double du Seelandais).

Fribourg (8e/+1)

Comme lors de la dernière quinzaine, la situation des Dragons est difficile à lire. Avec 7 unités sur leurs 5 dernières rencontres, leur rythme est correct, sans plus. Leur 8e place à nouveau trompeuse, puisqu’avec 1,3 points par match, leur moyenne n’est que la 10e de la ligue. Les Fribourgeois restent en outre sur deux succès, mais leurs adversaires ont à chaque fois aligné un 3e gardien qui ne s’est pas montré à son avantage. Le bilan collectif est donc plutôt ambivalent.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Il n’est guère plus tranché au niveau individuel. Si Linden Vey trouve gentiment ses marques (5 points sur ses 2 dernières sorties), Kilian Mottet a été envoyé en tribunes, payant ainsi le prix d’une saison catastrophique (4 petits assists en 24 parties). Il y a en outre été rejoint bien malgré lui par Marcus Sörensen, qui s'est blessé. D’autres éléments se mettent heureusement en évidence, à l’image de Lucas Wallmark (6 unités en 5 rencontres), Ryan Gunderson (5) et Sandro Schmid (5), que sa récente prolongation de contrat semble avoir libéré. A moins que ce ne soit l’annonce de la future concurrence d’Attilio Biasca?

>> A lire aussi : Attilio Biasca: "Porter le maillot de l'équipe de Suisse, c'est un grand honneur"

Genève (9e/+4)

Les Aigles ont enfin gagné un match aux Vernets! Sevrés de victoire à domicile depuis le 18 octobre (6 défaites), les Servettiens ont eu besoin d’être menés 4-0 en 16’ par Ambri pour qu’un électrochoc les pousse à se rebeller et à lancer une série de 4 victoires (dont 3 à Genève) qui leur a permis d’effectuer une remontée spectaculaire au classement (9es/7es aux points par match). Ils doivent leur salut à 4 hommes: Markus Granlund (11 points en 6 rencontres), Sakari Manninen (10), Vincent Praplan (7) et Tim Berni (3 buts sur ses 3 dernières sorties).

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Un autre événement s’est produit contre Ambri, puisque Michael Spacek a inscrit son 1er but pour les Grenat en championnat. Ce sera aussi son dernier, puisqu’il a quitté le club samedi pour rentrer en Tchéquie. Fait cocasse, il compte pratiquement autant de points en 21 parties de NL (13) qu’en 8 de Ligue des champions (12). Son départ, cumulé au futur retour d’Oula Palve à Ajoie, aura au moins le mérite de simplifier la tâche de Jan Cadieux lorsqu’il alignera son portier Antti Raanta, auteur de performances de plus en plus solides.

>> A lire aussi : "Je me sens de mieux en mieux au fil des matches", affirme Antti Raanta, le gardien vedette de GE-Servette

Lausanne (4e/-1)

Les signes d’un ralentissement se précisent pour les Lions, qui restent sur 3 défaites consécutives et 4 sur leurs 6 dernières sorties. Depuis le retour de la pause internationale, Lausanne n’est que la 10e équipe de NL avec 1,3 point récolté par match. A leur décharge, les Vaudois évoluent à 5 étrangers depuis la blessure d’Ahti Oksanen avec la Finlande. Ils dénombrent en moyenne 5 à 7 absents à chaque partie, compliquant ainsi les plans de Geoff Ward, qui se voit régulièrement contraint d’aligner des joueurs en prêt de Swiss League.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Le LHC connait aussi une phase plus compliquée en attaque, avec 2,4 buts marqués par rencontre depuis mi-novembre, seul Bienne (2,0) faisant moins bien. Illustration de cette disette offensive, le meilleur compteur vaudois sur cette période n’est autre que le… défenseur David Sklenicka (6 points). Tout aussi paradoxal, Lausanne possède le 2e power-play de la ligue depuis le début de la saison (25,5%), tout en ayant inscrit qu’une seule réussite en 7 parties. Nul doute toutefois que ces problèmes se règleront d’eux-mêmes avec le retour de certains blessés.

Bastien Trottet