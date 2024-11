La Quinzaine des Romands #4: des transferts en vrac, des sourires dans le Jura et des questions à Genève

La pause internationale de novembre est traditionnellement l'occasion pour les clubs de National League d'ajuster leurs effectifs pour la saison en cours et d'officialiser les premiers renforts en vue du prochain exercice. Une semaine après la reprise, où des tendances se dessinent, cette 4e mouture de la Quinzaine des Romands revient sur les nombreuses annonces de ces derniers jours.

Ajoie (14e/-)

Tant de choses ont changé à Porrentruy depuis le dernier épisode! Après un intérim réussi (8 points en 5 matches), Julien Vauclair a engagé Greg Ireland comme entraîneur et recruté l’attaquant français Pierre-Edouard Bellemare jusqu’à la fin de la saison, le Finlandais Oula Palve en faisant les frais (voir encadrés). Moins spectaculaire mais tout aussi précieux, le capitaine Kevin Fey a prolongé de 2 ans son contrat avec les Bruntrutains.

Le changement le plus important s’est toutefois déroulé sur la glace, avec un HCA en pleine renaissance qui n’est autre que la 4e meilleure équipe de NL sur la quinzaine avec 2 points récoltés par rencontre. Les Ajoulots restent sur 3 victoires en 4 parties, au cours desquelles le trio Jerry Turkulainen (7 points), Phil-Michaël Devos (6) et Jonathan Hazen (5) a brillé. L’attaquant finlandais pointe en outre au 7e rang des compteurs avec 21 unités (1,1 par match), devant des stars comme Antti Suomela (Lausanne) et Derek Grant (Zurich). Cette montée en puissance constitue un véritable bol d’air bienvenu pour la formation jurassienne.

Bienne (7e/-2)

Les Seelandais ont vécu un certain ralentissement durant cette quinzaine en raison notamment de leur nombre important d’absents (6 à 7 selon les matches), qui s’est encore aggravé avec l’annonce de la commotion de Lias Andersson. Déjà privé de cadres tels que Gaëtan Haas, Damien Brunner et Viktor Lööv, Bienne marque logiquement peu (2,2 buts par rencontre depuis le début de la saison), mais continue d’encaisser tout aussi peu (2,2), grâce à un duo de gardiens très solide (94,1% d’arrêts cumulés).

Au niveau du mercato, les Biennois ont prolongé leurs défenseurs Yanick Stampfli et Yanik Burren, mais ils ont également appris le départ de Noah Delémont (22 ans) pour Kloten en fin de saison. L’international suisse (8 sélections) a connu un exercice très compliqué l’an dernier avant de se blesser gravement à un genou. Revenu au jeu depuis un mois, il n’est aligné qu’avec parcimonie (7’28 par match), voyant même le jeune Niklas Blessing (18 ans) le devancer dans la hiérarchie (10’22). Le natif d’Orvin a donc décidé de quitter son club formateur pour se relancer.

Fribourg (9e/+3)

La situation des Dragons est quelque peu trompeuse. S’ils sont en effet bien remontés au classement, cette 9e place est surtout due au fait qu’ils comptent au moins 2 rencontres de plus que leurs poursuivants directs. Aux points par match, les Fribourgeois figurent en réalité au 12e rang (1,29), seuls Ambri (1,26) et Ajoie (0,75) faisant moins bien qu’eux. Tout n’est pourtant pas si noir sur les bords de la Sarine, puisque Fribourg reste sur 2 succès étriqués contre Berne et à Davos - des cadors du championnat - qui pourraient bien avoir (enfin) lancé leur exercice.

Comme ses confrères, Gerd Zenhäusern n’a pas chômé durant la pause internationale. Le directeur sportif des Dragons a engagé avec effet immédiat l’attaquant canadien Linden Vey (33 ans), auteur de 19 points en 20 parties cette saison avec Omsk en KHL avant de quitter le club pour raisons familiales. Champion avec Zurich en 2018, le centre offrira une alternative intéressante à Pat Emond pour composer son équipe, lui permettant par exemple d’aligner 5 attaquants étrangers en sortant l’un des deux défenseurs.

Genève (13e/-)

Rien ne va plus pour les Aigles. Sevrés de victoire en championnat aux Vernets depuis plus d’un mois (5 défaites), les Genevois ne comptent qu’un succès et 4 points sur leurs 7 dernières rencontres. Leur bon début de saison et leurs quelques parties en retard leur permettent néanmoins de figurer au 11e rang aux points par match (1,29). Le top-10 n’est encore qu’à 3 unités au classement "réel", mais il devient urgent pour eux de relever la tête, car le top-6 s’éloigne de plus en plus (11 points de retard). Les nombreuses absences (9 samedi dernier!) n’y sont peut-être pas étrangères non plus.

En dehors de la glace, les annonces s’amoncellent également. Outre l’arrivée provisoire d’Oula Palve (voir encadré), Genève a prolongé l’attaquant valaisan Vincent Praplan et engagé pour l’an prochain les défenseurs Vili Saarijärvi (Langnau) et Dave Sutter (Fribourg). Ces signatures s’ajoutent à des rumeurs insistantes en provenance de Finlande qui laissent présager les retours au pays de Sami Vatanen et Teemu Hartikainen en fin de saison. De quoi ajouter encore à la période complexe que vivent les Servettiens actuellement.

Lausanne (3e/-1)

Les Lions continuent d’être l’une des équipes de pointe cette saison, même s’ils ont comptabilisé deux lourdes défaites à l’extérieur durant cette quinzaine (7-2 à Berne et 6-2 à Zoug). Ils ont dans le même temps réduit leurs homologues zurichois au silence (succès 2-0), ce qui leur a permis de s’emparer brièvement de la place de leader, qu’ils partagent désormais avec le "Z" et Davos. Les Vaudois ont fait de Malley un fort pratiquement imprenable avec 2,36 points récoltés par match dans leur antre cette saison et 2,55 depuis le début de l’année 2024.

Lausanne est largement la meilleure équipe à domicile sur l'année civile 2024. [RTS - Bastien Trottet]

Rien ne semble atteindre les Lausannois, qui ont pourtant perdu jusqu’à Noël Ahti Oksanen, blessé avec la Finlande, et Lawrence Pilut, qui ne griffera finalement pas la glace cet hiver. Au rayon des bonnes nouvelles, le centre finlandais Antti Suomela (30 ans), excellent depuis son arrivée avec 72 points en 90 parties, a prolongé son contrat de 2 ans, tandis que celui de Ronalds Kenins a (enfin) été résilié. Le Letton à licence suisse s’est engagé à l’essai avec Berne.

Bastien Trottet