La Quinzaine des Romands #3: Bienne étonne, Genève déçoit et les directeurs sportifs s'activent

Ambri ne pouvant se permettre financièrement de disputer toute la saison avec 8 étrangers, Paolo Duca se retrouvait confronté à un choix difficile découlant de l’arrivée imprévue de Dominik Kubalik en début d’exercice, ce d’autant plus que le défenseur Kodie Curran, initialement engagé jusqu’en novembre, donnait entière satisfaction. Le directeur sportif tessinois a finalement tranché dans le vif en offrant une prolongation jusqu’à la fin de la saison au Canadien, poussant ainsi les attaquants Jonathan Ang (résiliation)… et Jakob Lilja vers la sortie. Le Suédois, qui n’a pas marqué les esprits en Léventine (31 points en 64 matches), a été envoyé à Fribourg en échange de Chris DiDomenico. Des choix pour le moins proactifs et intéressants.

Jacob Lilja a quitté la Léventine pour les bords de la Sarine. [freshfocus - Michela Locatelli]