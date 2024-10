La Quinzaine des Romands #2: des blessés à la pelle, du caractère et des signaux positifs

Après un mois de compétition, l'actualité des clubs romands de National League s'articulent autour de deux grands thèmes: d'importantes blessures (Genève, Bienne et Lausanne) et une rébellion contre les événements défavorables (Ajoie et Fribourg). Le second épisode de la Quinzaine des Romands vous détaille ces éléments.

Ajoie (14e/-) Les Jurassiens ont véritablement lancé leur saison avec 4 points et 9 buts inscrits sur leur 3 derniers matches et un caractère affiché qui tranchait drastiquement avec leurs précédentes sorties. Tous les problèmes ne semblent toutefois pas réglés, puisqu’Ajoie continue d’encaisser trop de buts (10 durant cette quinzaine), mais son compartiment offensif fonctionne quant à lui de mieux en mieux, grâce notamment à un power-play efficace (25,9% depuis le début de la saison). Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Pour compenser la blessure de Jonathan Hazen et stabiliser leur arrière-garde, les Ajoulots ont engagé le défenseur Anttoni Honka, frère cadet de Julius (Davos). Le Finlandais de 24 ans est prêté par l’organisation des Carolina Hurricanes après une saison prometteuse en Liiga (23 points en 48 parties). Il aura donc à cœur de briller à Porrentruy s’il entend obtenir une chance en NHL en 2025. Le club à la vouivre a par ailleurs renoncé aux services de Kristian Näkyvä après un essai non-concluant et recherche toujours un nouvel attaquant étranger pour compléter son effectif. Bienne (9e/+4) Malgré un nombre d’absents important (5 par match depuis le début de l’exercice), les Biennois fonctionnent plutôt bien puisqu’ils campent sur 3 victoires lors de leurs 4 dernières sorties, grâce notamment au retour en forme de Fabio Hofer (5 points sur ces rencontres). Ils possèdent en outre la 3e meilleure défense de NL avec 2,3 buts encaissés par match. Cette solidité repose en partie sur un excellent box-play (86,8% d’efficacité, 2e de la ligue) et sur un Harri Säteri toujours précieux (93,9% d’arrêts). Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info L’infirmerie reste néanmoins un facteur d’inquiétudes. Si Noah Delémont vient de revenir au jeu après sa grave blessure à un genou subie en janvier dernier, Gaëtan Haas cumule les ennuis. Le capitaine biennois est annoncé absent pour une durée indéterminée (commotion) après avoir déjà manqué les 4 parties initiales. Avec la santé fluctuante de Luca Cunti et Damien Brunner, l’offensive seelandaise se retrouve ainsi régulièrement amputée d’une ligne complète, ce qui offre toutefois l’opportunité à d’autres éléments, tel Johnny Kneubühler (7 points), de briller. Fribourg (13e/-1) La crise couve sur les bords de la Sarine! Les Dragons ont connu un début de saison catastrophique avec une série de 8 défaites en 9 rencontres qui s’est achevée samedi contre Ambri grâce à une réussite de Julien Sprunger (déjà sa 4e de l’exercice). En manque flagrant de confiance, Fribourg a laissé filer une avance de 3 buts avant que son exemplaire capitaine ne joue les sauveurs, permettant à tout un canton de respirer un peu mieux. La situation reste toutefois précaire. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Illustration de la frustration accumulée, Reto Berra plafonne à 88,8% d’arrêts et sa responsabilité est engagée sur plusieurs buts. Méconnaissable, le Zurichois de 37 ans a surtout piqué une colère noire lors de la défaite 6-3 à Berne, fracassant deux cannes avant de quitter la glace de son propre chef, abandonnant à son tour une équipe qui l’avait peu aidé auparavant. Une attitude indigne d’un gardien de sa stature, mais qui démontre aussi une volonté de révolte face aux événements défavorables. La roue pourrait-elle avoir tourné avec cette victoire précieuse face aux Léventins? Genève (11e/-) Les Aigles sont arrivés au terme de leur exil de 8 rencontres et vont retrouver les Vernets dès vendredi. Ils se classent 8es aux points récoltés par match (1,5), un total honorable compte tenu de l’avalanche de blessés qui s’est abattue sur les Grenat durant cette période (voir encadré). Le jeune gardien Nassim Jaafri-Hayani (18 ans) a notamment été propulsé sur le devant de la scène (avec les honneurs) à Kloten, lorsqu’Antti Raanta a rejoint Gauthier Descloux et Robert Mayer à l’infirmerie. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Genève dépend actuellement entièrement de ses unités spéciales. Les Servettiens ont en effet inscrit leurs 8 dernières réussites en power-play et n’ont encaissé qu’un seul de leurs 12 derniers buts en infériorité numérique. Côté pile, ils peuvent se vanter de posséder le meilleur jeu de puissance (34,6%) et le meilleur box-play (90,5%) de la ligue, deux atouts précieux, mais côté face, les nombreuses absences semblent peser sur le rendement de l’équipe à 5 contre 5 (139’01 sans marquer). Avec 9 matches à disputer en 16 jours, le retour de certains joueurs ferait le plus grand bien. Lausanne (2e/+3) Les Vaudois connaissent un début d’exercice de haut vol. S’ils ont rendu un hommage subtil à la retraite de Rafael Nadal en enchaînant les scores de tennis (6-3, 3-6, 6-0), les Lions comptent surtout 8 victoires en 11 rencontres. Leur portier Kevin Pasche (21 ans seulement) reste même sur deux blanchissages consécutifs et 131’16 sans prendre de but. Avec 93,1% d’arrêts cette saison, il justifie jusqu’ici parfaitement la pleine confiance placée en lui par sa direction sportive. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Le seul véritable nuage qui plane sur Lausanne concerne les étrangers. Si Lauri Pajuniemi vient de revenir au jeu, Janne Kuokkanen n’a pas encore effectué son retour et Michael Raffl s’est à nouveau blessé, contraignant Geoff Ward à n’aligner à nouveau que 5 éléments importés samedi à Langnau. Cela n’a pas empêché les Vaudois de s’y imposer, devenant ainsi la première équipe depuis Rapperswil le 19 janvier dernier à repartir victorieux de l’Emmental (12 matches sans défaite). La définition même d’une période faste pour le LHC. Bastien Trottet