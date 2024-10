La Quinzaine des Romands #1: tous au fond de la classe, sauf Lausanne

Le championnat de National League a repris depuis deux semaines et après sept journées, quelques premières tendances se dessinent. Lausanne va bien, Ajoie beaucoup moins et, entre eux, Genève, Fribourg et Bienne se retrouvent en fond de classe sans qu'il n'y ait lieu de s'inquiéter pour autant. Le premier épisode de cette nouvelle édition de la Quinzaine des Romands vous détaille tout cela.

Ajoie (14e)

Les Jurassiens ont complètement manqué leur début de saison. Bons derniers sans le moindre point récolté, les Ajoulots n’ont inscrit que 9 buts (1,3 par match) et en ont concédé 32 (4,6) en 7 rencontres. Avec une défaite moyenne de 5-1 chaque soir, c’est peu dire que le HCA a été déclassé depuis mi-septembre. Si les blessures de Jonathan Hazen, Thibault Frossard et Reto Schmutz retirent il est vrai une ligne complète à une offensive déjà peu profonde, le manque de productivité du trio finlandais (2 buts) se fait également ressentir, même s’il convient de lui laisser encore un temps d’adaptation.

L’entraîneur Christian Wohlwend se retrouve dans une situation complexe. Le technicien grison a tenté différentes options pour remobiliser ses troupes, notamment en utilisant ses quatre (!) gardiens. La crise ne semble toutefois pas loin et le directeur sportif Julien Vauclair est déjà entré en scène en engageant à l’essai le défenseur finlandais Kristian Näkyvä, sans club depuis son départ de Davos, et en annonçant chercher un attaquant étranger supplémentaire. Suffisant pour stabiliser une équipe à la dérive?

Bienne (13e)

Les Biennois connaissent un début de saison qui peut être vu de deux manières: au niveau du classement brut, cette 13e place ne saurait les réjouir, qui plus est après la claque reçue samedi à domicile contre Genève (4-0). En réalité, les 7 points récoltés leur permettent de rester dans le bon wagon, puisqu’ils ne sont qu’à 2 unités d’une place en play-in. Parler d’exploit serait exagéré, mais avec cinq absents par match et un défenseur (Luca Christen) aligné en attaque, ce bilan reste tout à fait acceptable.

Les performances seelandaises reposent sur deux éléments principaux: les joueurs importés et le box-play. Deux tiers des 12 buts inscrits l’ont été par la délégation étrangère, avec une mention spéciale pour l’inévitable Toni Rajala (4 réussites), qui a rapidement récupéré son habit traditionnel de Top-Scorer. Bienne possède en outre le meilleur jeu en infériorité numérique de la ligue (94,7%), même si l’échantillon est encore faible. Si l’on y ajoute deux gardiens qui livrent la marchandise (92,6% d’arrêts cumulés), les perspectives semblent donc plutôt positives.

Fribourg (12e)

Difficile de jauger ce que vaut vraiment Fribourg cette saison. Les Dragons se retrouvent certes à une frustrante 12e place, mais ils ne sont qu’à trois points de la 7e. Pas de quoi s’inquiéter outre-mesure donc, même s’ils marquent peu (2,1 buts par match). Ils figurent dans la moyenne dans pratiquement toutes les statistiques classiques, avec toutefois une légère dépendance à leur légion étrangère (deux tiers des 15 réussites).

Tout au plus pourrait-on pointer le fait qu’aucun défenseur n’a encore trouvé le chemin des filets, ce qui peut surprendre avec des joueurs tels que Yannick Rathgeb, Raphael Diaz, Andreas Borgman et Ryan Gunderson à disposition. Nul doute que la tendance s’améliorera à l’avenir, ce qui contribuera à améliorer le maigre 6,4% de réussite au tir des Fribourgeois, qui forment en outre la deuxième équipe qui tente le plus sa chance (33,7 lancers par rencontre). Malgré ces quelques soucis offensifs, le Suédois Marcus Sörensen semble quant à lui reparti sur des bases solides avec un point inscrit par match (8e pointeur de NL).

Genève (11e)

Les Aigles n’ont disputé que 5 rencontres en raison de l’indisponibilité des Vernets, qui les oblige à jouer à l’extérieur jusqu’au 18 octobre. S’ils figurent à un peu réjouissant 11e rang, les Servettiens se classent en réalité 7es aux points par match (1,6). Ce début d’exercice est donc conforme à ce qui pouvait être attendu d’eux, avec notamment une série en cours de 4 parties avec au moins un point récolté. Les Genevois sont bien aidés par le retour en forme de Teemu Hartikainen qui, avec 4 buts, a déjà inscrit la moitié de son total de l’an dernier, et de Robert Mayer.

Le portier helvético-tchèque a réalisé un mois de septembre de haut vol (1,8 but encaissé par match et 94,2% d’arrêts). Il a également été contraint d’enchaîner les titularisations en l’absence de Gauthier Descloux, blessé pour une durée indéterminée. Pour le remplacer, le directeur sportif Marc Gautschi a recruté Antti Raanta, qui sort de 11 saisons en NHL. Une excellente signature, qui pose toutefois la question de l’étranger qui sera désigné surnuméraire lorsque le Finlandais de 35 ans sera sur la glace.

Lausanne (5e)

Les interrogations étaient nombreuses autour du LHC avant le début de la saison avec ses nombreux changements estivaux. Pour l’instant du moins, les Vaudois ont répondu positivement aux attentes avec 5 victoires en 7 rencontres, dont les trois dernières de rang, à chaque fois au-delà du temps réglementaire. Offensivement, des joueurs comme Damien Riat (6 points) et Théo Rochette (5) ont notamment brillé dans le jeu.

La légion étrangère lausannoise inquiète quant à elle bien plus. Si Antti Suomela a très vite retrouvé son meilleur niveau après avoir manqué le match inaugural (7 points), Michael Raffl est rapidement tombé au combat et se retrouve sur la touche pendant un mois. Les soucis ont perduré ces derniers jours avec l’annonce des blessures de Lauri Pajuniemi et Janne Kuokkanen, forçant le LHC à n’aligner que quatre mercenaires mardi à Bienne. La situation du premier nommé ne semble pas trop grave ("au jour le jour", selon la formule consacrée), mais le second sera absent jusqu’à mi-octobre. Une tuile pour un club où tout allait jusqu’ici pour le mieux.

Bastien Trottet