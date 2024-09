La Chaux-de-Fonds encore favori

La Swiss League reprend mercredi avec Viège qui reçoit les GCK Lions. Mais le favori au titre demeure le HC La Chaux-de-Fonds de Louis Matte.

Un simple coup d'oeil au contingent permet de se rendre compte que les Abeilles ont les moyens d'être compétitives. Les cadres sont tous restés et un attaquant comme Gilian Kohler devrait être encore plus à l'aise que l'an passé lorsqu'il était arrivé en fin de saison régulière.

Toms Andersons et Sondre Olden sont toujours là, de même que le défenseur offensif Anthony Huguenin. Reste à voir l'apport du nouveau Canadien Steven Owre et le retour d'Evgeni Chiriaev à 35 ans dans son club formateur après avoir sillonné la Suisse, notamment les 3 dernières saisons à Viège.

Olten en embuscade

Est-ce que les Souris pourront gêner les Abeilles? Est-ce que Gary Sheehan parviendra à emmener Olten au sommet en dominant un club qu'il a coaché de 2006 à 2013? Avec Guillaume Asselin et Eric Faille, les Soleurois disposent d'un bon duo d'étrangers. Victor Oejdemark est un bon défenseur et avec Dominic Nyffeler et Jeffrey Meier, les Alémaniques possèdent de bons gardiens.

Surprenant 2e la saison passée avec le même total que le HCC en saison régulière, Bâle va-t-il pouvoir enchaîner? Même question pour les GCK Lions, finalistes surprises la saison passée.

ats/tai