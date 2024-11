La belle odyssée de Didier Massy, un amoureux du puck sous toutes ses coutures

Vos adversaires les plus forts: "Slava Bykov et Andrei Khomutov avec Fribourg-Gottéron. Ils se trouvaient les yeux fermés. A Lugano, un jour, on avait constitué un bloc destiné à les freiner: j'en faisais partie. On s'était bien préparé, on avait étudié leur manière de jouer. Mais après un tiers, ils nous avaient déjà mis 3 buts! Du coup, John Slettvoll avait laissé tomber son idée et était revenu à une rotation normale des lignes habituelles"...