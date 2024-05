"Je suis fier de l'équipe", apprécie Kevin Fiala

Les joueurs suisses étaient particulièrement satisfaits de leur prestation après la victoire 8-0 contre le Danemark qui les qualifie pour les quarts de finale du Mondial 2024. Auteur de deux buts, Kevin Fiala n'a pas hésité à mettre en avant le travail de ses coéquipiers.

ANDREA GLAUSER: "Comme nous l'avons déjà dit, nous voulons devenir meilleurs à chaque match. Nous ne sommes pas encore au top, nous pouvons encore beaucoup nous améliorer, mais aujourd'hui nous avons fait un nouveau pas en avant. Deux matches sans encaisser de but, cela signifie que nous avons de bons gardiens. Maintenant on va se concentrer sur le Canada et le reste viendra jour après jour".

ROMAIN LOEFFEL: "Nous avons vraiment bien commencé la partie aujourd'hui en mettant beaucoup de pression. De leur côté, ils ont un peu essayé, mais nous avons su être solides défensivement au bout moment. C'était un match plein de notre part et il faudra continuer avec la même intensité et le même engagement. Oui, il y a Hischier, Fiala et Josi, mais c'est vraiment l'ensemble des 22 gars qui sont sur la glace qui travaillent pour l'équipe et qui veulent qu'elle ait du succès".

"C'est clair qu'on n'est pas habitués à jouer un match à midi. Dans un sens, c'est un peu spécial de manger des pâtes à huit heures le matin, mais dès qu'on est dedans, on ne sait plus quelle heure il est".

Groupe A, Danemark - Suisse (0-8): Christoph Bertschy à l'interview / Hockey sur glace / 2 min. / samedi à 12:10

CHRISTOPH BERTSCHY: "Nous avons vraiment réussi à les mettre sous pression de la première à la dernière minute et à imposer notre jeu, soit des transitions rapides, créer du jeu offensivement et ne rien laisser défensivement. Nous ne leur avons rien laissé jusqu'à la dernière secondes, où Leonardo Genoni doit sauver son blanchissage. Sinon, très bon match de notre part. Je suis très fier".

"Aujourd'hui, c'était comme un match à domicile pour nous, c'était phénoménal. Les fans sont venus en nombre, c'était vraiment incroyable. A la fin, quand nous sortions de la glace et que toute la patinoire a commencé à chanter, c'est le genre de moments qui donnent des frissons. On s'en réjouit beaucoup".

Groupe A, Danemark - Suisse (0-8): l'interview d'après-match avec Kevin Fiala / Hockey sur glace / 2 min. / samedi à 12:10

KEVIN FIALA: "C'était un gros match de toute l'équipe. Aucun match n'est facile, même si on peut en avoir l'impression. Nous étions vraiment prêts du début à la fin et je suis vraiment fier de l'équipe. Les changements apportés par Patrick Fischer dans les lignes offensives ont été bons pour nous. Peu importe avec qui nous jouons, nous sommes une très bonne équipe".

"C'est incroyable de jouer avec Nico Hischier et Nino Niederreiter, mais l'important, ce n'est pas nous, c'est l'équipe. Les gars ont joué de manière incroyable depuis le début du tournoi et aujourd'hui, c'est rentré. Je suis très heureux pour eux".

