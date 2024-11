"Je me sens de mieux en mieux au fil des matches", affirme Antti Raanta, le gardien vedette de GE-Servette

Fin septembre, GE-Servette s'est offert un magnifique cadeau en mettant la main sur Antti Raanta. Arrivé en fin de parcours en NHL, le gardien finlandais fait désormais le bonheur des spectateurs en National League. RTSsport.ch l'a rencontré aux Vernets avant la pause internationale. Histoire, notamment, d'évoquer le derby lémanique de mardi contre Lausanne, en 8es de finale aller de la Ligue des champions.

Des bons gardiens, GE-Servette en a vu défiler plusieurs entre ses poteaux lors de ce premier quart de siècle. Reto Pavoni, Gianluca Mona, Tobias Stephan ou encore Robert Mayer -toujours présent aux Vernets-, pour ne citer qu'eux, ont tous marqué l'histoire du club grenat. Cependant, aucun n'a l'étoffe, sur le papier du moins, de celui qu'on a surnommé "le Roi Scorpion" outre-Atlantique: Antti Raanta (35 ans).

Car le cursus du natif de Rauma en impose, avec ses 301 matches disputés en NHL. Champion dans son pays en 2013 avec Ässät Pori, il a également, 2 ans plus tard, remporté la Coupe Stanley avec Chicago.

Assurément, le transfuge de Carolina, lauréat du trophée Jennings en 2022 - prix attribué au duo de portiers ayant concédé le moins de buts en saison régulière dans la meilleure ligue du monde-, fait partie des attractions en National League. Et ce au même titre que le Français Pierre-Edouard Bellemare, la nouvelle recrue offensive d'Ajoie.

Rencontre avec un Finlandais bavard -loin des clichés, donc- et éminemment sympathique.

RTSsport.ch: Avant votre venue à Genève fin septembre, vous n'aviez plus joué depuis le 8 février et une blessure au bas du corps. Comment vous sentez-vous?

ANTTI RAANTA: Durant la préparation, j'ai beaucoup patiné dans mon pays, afin de me maintenir en forme. Mais en tant que gardien, c'était ennuyeux et difficile d'être seul, de ne pas pouvoir s'entraîner avec une équipe. J'ai donc dit oui sans hésiter quand Genève m'a démontré son intérêt. Ici, les coaches ont été super et m'ont donné du temps pour retrouver le rythme: j'ai pu m'entraîner 2 semaines avant de jouer mon 1er match. Ce n'est jamais simple de revenir à son meilleur niveau après une blessure. Mais je me sens de mieux en mieux au fil des parties, même si j'ai une marge de progression. J'ai adoré mon 1er mois ici. Et maintenant, je sais comment mes coéquipiers tirent. Donc les entraînements deviennent plus simples pour moi (rires). En tous les cas, je me concentre sur le moment présent. Sans trop me projeter.

RTSsport.ch: Il a fallu vous réadapter aux patinoires européennes. Compliqué, après 11 ans passés outre-Atlantique?

ANTTI RAANTA: Au début, à l'entraînement, la taille plus grande de la glace ne m'a pas choqué plus que ça. Ce n'est que lors de ma 1re rencontre que je me suis dit: "ok, c'est quand même un peu différent". Les mouvements à faire ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en NHL. J'apprends à connaître les clubs adverses, à faire attention aux joueurs qui évoluent en power-play. C'est une nouvelle expérience, dans une ligue qui est sans doute la meilleure d'Europe. Ici, le style de jeu est plutôt offensif, ce qui est un challenge pour un gardien.

RTSsport.ch: Mardi à Malley, GE-Servette affrontera Lausanne en 8es aller de la Ligue des champions. A quoi vous attendez-vous?

ANTTI RAANTA: J'ai entendu dire que quand le GSHC joue à Lausanne, les supporters locaux sont survoltés. Ils empêchent notre bus de partir, des choses comme ça. Mais je me réjouis de ce duel, ce ne sera que du plaisir. En plus, le voyage ne sera pas long. On a perdu 2 fois contre eux en championnat, il s'agit donc de montrer à nos fans qu'on est capable de les battre.

RTSsport.ch: Il y a une belle présence finlandaise au GSHC. De quoi faciliter votre intégration?

ANTTI RAANTA: Oui, c'est super d'avoir 5 compatriotes ici (réd: Sami Vatanen, Markus Granlund, Teemu Hartikainen, Sakari Manninen et Oula Palve, prêté par Ajoie pour un mois). Nous sommes vite devenus amis, même si on ne se connaissait pas tous auparavant. Trois d'entre eux ont des enfants, j'ai moi-même un fils de 4 ans et une fille de 7 ans. Ca nous rapproche et ils m'ont beaucoup aidé aussi en-dehors de la glace. C'est génial de pouvoir parler finnois. Bon, dans le vestiaire, on ne se dit pas vraiment des poèmes (rires). Mais dans un mauvais jour, ça fait du bien d'exprimer ses sentiments dans sa langue natale. Durant 8 ans, je n'ai eu aucun coéquipier finlandais en NHL, donc j'apprécie vraiment ça.

Raanta en action, le 2 novembre dernier face au HC Bienne. [Keystone - Salvatore Di Nolfi]

RTSsport.ch: Vous n'avez pas été sélectionné pour la récente Karjala Cup avec votre équipe nationale, qui vous fuit depuis 2013. Est-ce un objectif d'y revenir?

ANTTI RAANTA: J'ai parlé avec le sélectionneur Antti Pennanen peu après mon arrivée en Suisse. On a eu une bonne discussion et c'était un plaisir de constater que je suscite de l'intérêt. Je n'ai pas envie de tirer un trait sur l'équipe de Finlande. Mais pour le moment, je me concentre sur mon club: cette pause internationale a été bénéfique pour mon corps. Si je suis en bonne forme en 2025 et qu'on me juge assez bon, je me verrais toutefois bien disputer l'un ou l'autre tournoi de préparation au Mondial.

RTSsport.ch: Intégrer l'équipe de Finlande n'est pas chose aisée, encore moins lorsqu'on est gardien. Dans votre pays, les portiers talentueux sont nombreux!

ANTTI RAANTA: En effet, il y a tellement de gardiens finlandais en NHL (réd: 9)... S'ils sont disponibles pour le championnat du monde, ce sera difficile de prétendre au poste de no1. Il faudra que je livre d'énormes performances pour être retenu. On verra bien.

RTSsport.ch: Quand Chicago a remporté la Coupe Stanley en 2015, votre nom n'a pas été gravé sur le trophée, malgré vos 14 matches en saison régulière. Il vous aurait fallu jouer au moins un match en séries...

ANTTI RAANTA: Sur le moment, j'étais un peu déçu. Mais j'étais le 3e gardien en playoffs et j'avais passé les 2 derniers mois de la saison régulière en AHL. C'est comme ça, on ne peut pas mettre tous les noms sur la coupe, il y a une limite réglementaire. Durant l'intersaison, on m'a quand même permis de conserver le trophée pendant une journée en Finlande et j'ai reçu une magnifique bague (réd: comme tous les membres d'une formation championne). C'était incroyable de faire partie de cette belle équipe. Personne ne peut m'enlever ces souvenirs.

RTSsport.ch: Outre ce titre avec les Blackhawks, quel est votre meilleur souvenir en NHL?

ANTTI RAANTA: Mes 4 différents clubs là-bas m'ont permis de vivre de bons moments. Mais je retiens particulièrement l'époque où j'étais le remplaçant de Henrik Lundqvist aux New York Rangers. A un moment donné en 2016/17, j'ai eu la chance de disputer 4 parties de suite. C'était cool! A l'époque, c'était plutôt inhabituel que Lundqvist prenne place sur le banc pour plus d'une partie.

RTSsport.ch: Le Suédois, aujourd'hui retraité, était-il furieux?

ANTTI RAANTA: Mmmh... Disons qu'il avait travaillé fort pour récupérer son statut de no1. De l'extérieur, on ne connaît que le compétiteur qui veut tout gagner. Mais c'est vraiment un chic type. Cet épisode, que je raconte souvent à mes amis, m'avait en tout cas confirmé que j'étais à ma place dans cette ligue. Et que j'étais capable de porter une équipe sur mes épaules en tant que no1 .

Raanta a gardé le filet des New York Rangers de 2015 à 2017. [Keystone - Gene J.Puskar]

RTSsport.ch: Votre séjour à Carolina, de 2021 à 2024, a aussi connu son lot de réussites.

ANTTI RAANTA: Lors de ma 1re saison aux Hurricanes, j'ai eu l'opportunité de disputer les playoffs. Nous avons même gagné un 7e match contre Boston au 1er tour. Après cette victoire, j'ai ressenti un sentiment extraordinaire, l'un des meilleurs qu'on puisse ressentir au poste de gardien. D'autant plus que ça s'est passé à domicile, devant nos 20'000 supporters. Je ne l'oublierai pas de sitôt.

RTSsport.ch: Entre 2012/13, où vous avez cassé la baraque en Finlande; et 2021/22, où vous avez gagné le trophée Jennings en NHL: quel est, avec le recul, votre exercice préféré à titre individuel?

ANTTI RAANTA: En fait, je choisirais plutôt 2013/14, ma 1re saison en NHL, à Chicago. J'étais libéré mentalement, je me rendais à peine compte que je jouais dans ce championnat. Une fois en vacances, je me suis soudainement dit "Oh mon Dieu, je l'ai fait! J'ai disputé 25 parties en NHL"! En réalité, ma 2e saison aux Rangers était ma plus aboutie. Mais mon 1er exercice à Arizona en 2017/18, avec 47 matches joués, était bien aussi dans son genre...

Propos recueillis par Michaël Taillard