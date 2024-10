Gottéron retombe dans ses travers

Après deux succès consécutifs, Fribourg-Gottéron semblait bien parti pour poursuivre sur sa lancée face à Langnau. Mais les Dragons sont à nouveau retombés dans leurs travers, battus au terme des tirs au but par les Tigers (2-3).

Les Fribourgeois ont pourtant rapidement pris les choses en mains. Dorthe a bondi sur un rare rebond accordé par Charlin pour ouvrir le score (5e), avant que Sörensen ne frappe à son tour (14e). Mais un doublé de Pesonen (36e et 51e) a permis aux Emmentalois d'égaliser. Une victoire aurait pourtant permis aux Fribourgeois de quitter la zone relégable.

Genève dominé par Zoug

Une zone dans laquelle Genève-Servette s'est pour sa part plongé en étant dominé à Zoug (5-1). Après avoir encaissé deux buts par Wingerli (9e) et Vozenilek (18e), les Aigles ont encore péché par manque de réactivité sur le 3-0, signé Herzog (22e). Si Bertaggia est parvenu à réduire l'écart dans la foulée (23e), les Zougois ont à nouveau appuyé sur l'accélérateur pour se mettre à l'abri, sur un but de Künzle (27e). Herzog a encore parachevé l'oeuvre zougoise dans le but vide (60e).

Cette soirée de National League a également été marquée par les cartons réussis par les Zurich Lions à Ambri (1-7) et par Davos à domicile contre Lugano (8-1). Berne a dû attendre la fin de match pour se défaire de Kloten (3-2).

ats/efas