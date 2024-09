Gottéron muet, Zurich souverain

Fribourg-Gottéron s'est incliné 1-0 aux tirs au but en Norvège face à Storhamar Hamar, samedi lors de la 2e journée de la Champions League. De leur côté, les Zurich Lions ont pris la mesure d'Ilves Tampere (4-1) en Finlande.

Les Fribourgeois peuvent avoir de gros regrets après cette partie. Certes, la saison n'en est qu'à ses premiers balbutiements et l'entraîneur Pat Emond n'a peut-être pas encore trouvé tous les ajustements.

Mais les Dragons, la plupart du temps dominateurs, ont manqué de grosses chances de but et sont restés totalement muets. Les Norvégiens ont empoché la victoire aux tirs au but. Gottéron repart donc avec une unité et pointe à la 9e place du classement, alors que bon nombre d'équipes n'ont pas encore joué leur deuxième match.

Doubles avantages numériques

Devant un gardien norvégien intraitable, les Dragons ont souvent manqué d'adresse. Wallmark, Sörensen, DiDomenico et Mottet ont raté leur tir au but alors que Solem et Berglund sont parvenus à tromper Rüegger.

Plus tôt dans la partie, Sörensen n'avait pas transformé un penalty (25e). Les Fribourgeois ont aussi évolué à deux reprises pendant 44 secondes en double supériorité numérique, sans trouver la faille (18e et 57e).

ats/tzing