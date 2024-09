Genève veut retrouver les sommets après une saison mitigée

Après une saison mitigée marquée par l’un des pires classements de son histoire récente en National League (10e), mais aussi par son sensationnel titre européen, Genève repart en campagne cet automne avec de nombreuses incertitudes et un mois d’exil à encaisser.

CHANGEMENT DE GÉNÉRATION Les Aigles ont connu d'importants bouleversements durant l'été, avec un véritable changement de génération, principalement dans leur compartiment offensif. Les vétérans Valtteri Filppula, Daniel Winnik, mais aussi le Français à licence suisse Eliot Berthon, ont quitté le club, remplacés par Markus Granlund (Lugano), Michael Spacek (Ambri) et Luca Hischier (Bienne). Mais le renfort le plus important n'est autre que ce long été, selon Daniel Manzato. "Il a fallu digérer le titre national et l'exploit extraordinaire de devenir champions d'Europe. Pour eux, cela sera un point fort de pouvoir commencer la saison du bon pied en ayant eu une préparation d'été complète", estime l'ancien gardien des Vernets (2020/2021).

PORTIERS REVANCHARDS Les Servettiens s’avancent dans cet exercice avec passablement d’interrogations, notamment devant les filets. Quel niveau afficheront Robert Mayer, auteur d’un exercice très compliqué l’an dernier (87% d’arrêts), et Gauthier Descloux, qui a manqué trois mois de compétition? Les deux portiers se sont partagé les rencontres durant l'été sans qu'un titulaire clair ne semble pour l'instant se dessiner. "Mayer avait été phénoménal en playoffs en 2023, il avait enchaîné avec le Mondial et quasiment repris la saison dans la foulée, alors que tout athlète a besoin de temps pour digérer cela. Il a maintenant eu un été pour se préparer et je pense qu'il a envie de montrer qu'il est un excellent gardien dans cette ligue", analyse Daniel Manzato.

"Gauthier a réalisé de bonnes performances lorsque l'on a fait appel à lui, mais j'ai l'impression qu'il a envie d'encore plus et d'avoir un impact sur son équipe. Je suis convaincu qu'il a eu un bon été pour se préparer et pour essayer d'avoir le plus de temps de jeu possible", ajoute le Fribourgeois de 40 ans.

Je pense que Robert Mayer a envie de montrer qu'il est un excellent gardien Daniel Manzato

LENNSTRÖM 2.0 La défense n’a pas connu de changement majeur, mais il sera intéressant de découvrir ce que vaut réellement Theodor Lennström après une première saison gâchée par les blessures. Tim Berni, arrivé en cours de saison faute d’avoir retrouvé un club en NHL, sera aussi attendu au tournant après s’être montré relativement discret par rapport à son statut. Enfin, le jeune Eric Schneller (19 ans) va découvrir la National League après trois saisons passées dans le mouvement junior de Rögle, en Suède.

Noah Rod va manquer, mais je pense que Genève va arriver à faire sans lui Daniel Manzato

GRANLUND COMPLÈTE LE TRIO L’arrivée du Finlandais Markus Granlund (31 ans) pourrait constituer l’un des transferts marquants de l’été. Absent depuis mi-décembre en raison d’une blessure aux ligaments du genou gauche, il n’a pas disputé la moindre rencontre de préparation, mais il a rapidement trouvé ses marques en Ligue des champions avec un doublé contre Lahti, avant de se blesser à nouveau. Ses 61 points en 67 matches en deux saisons avec Lugano et sa complémentarité reconnue avec Teemu Hartikainen et Sakari Manninen laissent augurer un joli feu d’artifice... pour autant qu'il parvienne à rester en santé.

L'arrivée de Michael Spacek, meilleur pointeur d'Ambri la saison dernière avec 50 points en 48 parties et déjà auteur de 8 points en 4 rencontres de Ligue des champions cette saison, ainsi que celle de Luca Hischier ("Un bon renfort au niveau des joueurs suisses", selon Daniel Manzato) apportent également une impressionnante puissance de frappe à l'offensive genevoise.

SANS ROD Enfin, l’impact de la longue absence du capitaine Noah Rod, qui ne reviendra au jeu qu’en début d’année 2025 au mieux, est difficile à mesurer. Leader incontesté sur et en dehors de la glace, l’attaquant de 28 ans, dont le "C" sera porté par Roger Karrer à titre intérimaire, a souvent été le baromètre de son équipe. "C'est un gars qui va au charbon et qui amène cette énergie aux Genevois. Oui, il va manquer, mais ils ont quand même de bons joueurs. Je pense qu'ils vont arriver à faire sans lui sur cette période", avance l'ancien gardien de Berne. Pour compenser numériquement l'absence de Rod, les Grenat enregistrent l'arrivée pour une année de Michael Loosli (27 ans), un routinier passé par Langnau, Rapperswil et Kloten.

PRONOSTIC Si tous ces éléments parviennent à s’imbriquer les uns dans les autres, Genève peut espérer une saison bien plus à la hauteur de ses standards (top-6). Dans le cas inverse, cet exercice 2024/2025 pourrait s’apparenter à une année de transition après deux ans aux résultats tout bonnement exceptionnels.

