Genève-Servette s'incline en prolongation, Bienne muet

Genève-Servette n'a pas enchaîné après son succès 5-0 à Lausanne dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des champions. A domicile, les Grenat ont été battus 5-4 ap par Kloten. Bienne, pour sa part, est resté muet à la maison contre Langnau pour s'incliner 1-0.

La formation des Vernets n'est donc pas parvenue à fêter un 3e succès à domicile cette saison. Les protégés de Jan Cadieux ont rapidement mené 2-0, via des réussites de Markus Granlund (5e) et de Sami Vatanen (6e) réalisées à 5 contre 3. Passeur sur le 2-0, le Suédois a encore ajouté un but à sa collection, en profitant une nouvelle fois de l'indiscipline des Zurichois (3-1 à la 17e, à 5 contre 4).



A la 33e, Lauri Marjamäki prenait l'option de changer de gardien, choisissant d'introduire Sandro Zurkirchen. Sa prestation et les buts de Keanu Derungs (26e), Sami Niku (33e) et de Thomas Grégoire (39e) ont totalement fait tourner la partie. L'égalisation d'Arnaud Jacquemet (42e) a permis au GSHC d'obtenir le droit de disputer une prolongation. Une période supplémentaire qui n'aura toutefois duré que 23 secondes, le temps pour Miro Aaltonen de signer le but décisif.

Bienne en panne

De son côté, Langnau a mis un terme à une série de quatre défaites en s'imposant à Bienne (1-0). La réussite du Letton à licence suisse Oskars Lapinskis (19e) aura fidèlement retranscrit la domination des visiteurs, lors du tiers initial.

Les Emmentalois ont ensuite su conserver cette petite longueur d'avance contre des Seelandais peu convaincants offensivement. Stéphane Charlin en a profité pour être blanchi pour la deuxième fois de la saison.

>> A lire aussi: : Fribourg et Ajoie victorieux