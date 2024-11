Genève-Servette renoue avec la victoire

Après 4 matches sans succès en National League, Genève a retrouvé les joies de la victoire. En déplacement au Tessin, les hommes de Jan Cadieux se sont imposés 3-1 contre Lugano.

Le GSHC a pris deux longueurs d'avance sur des buts de Markus Granlund (8e, à 5 contre 4) et de Sakkari Manninen (22e), tous deux auteurs de leur 6e réussite de la saison.



Lugano, qui avait pour sa part mis fin à une série de quatre défaites mardi en matant Berne, a certes repris espoir peu après la mi-match grâce à un but de Daniel Carr (32e, 1-2), mais Antti Raanta (26 arrêts) a assuré l'essentiel avant que Giancarlo Chanton n'assure le succès grenat à la 51e sur son premier but de la saison.

>> A lire aussi: : Lausanne fessé à Berne, Bienne s'impose en prolongation à Ambri

ats/pza