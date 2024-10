Genève-Servette battu à Berne

Genève-Servette est rentré bredouille de son déplacement à Berne. Dans la capitale, les Grenat ont été battus 5-2 par les Bernois. De son côté, Ajoie s'est montré inoffensif à domicile pour s'incliner 3-0 contre Davos.

Les Genevois ont connu un 1er tiers très compliqué qui a permis à Berne de mener 3-0 après 16 minutes. C'est tout d'abord Austin Czarnik qui a ouvert le score à la 12e avant que Fabian Ritzmann à la 14e et Benjamin Baumgartner à la 15e ne donnent trois longueurs d'avance aux Bernois.

Dans le 2e tiers, Genève a marqué après 38" via Sakari Manninen sur supériorité numérique pour entretenir l'espoir d'un retour. Mais le 4-1 de Marco Lehmann à la 27e et le 5-1 de Yanick Sablatnig à la 34e ont fait mal. Teemu Hartikainen a réduit la marque à 5 contre 4 à la 39e, mais ce deuxième but genevois n'a rien changé à l'issue du match.

Ajoie dominé par Davos

Un jour après avoir réalisé la performance de ne perdre "qu'en" prolongation contre Zurich, après avoir pourtant été mené 4-0, Ajoie s'est montré inoffensif contre Davos. A domicile, les Ajoulots ont perdu 3-0. Les buts davosiens ont été l'oeuvre de Filip Zadina à la 7e et de Michael Fora à la 24e et à la 30e.

pza