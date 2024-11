Genève se qualifie avec un Praplan puissance 4

Genève s'est qualifié sans trembler pour les 1/4 de finale de la Ligue des champions. Vainqueurs 5-0 à l'aller, les Servettiens ont cette fois-ci battu Lausanne 7-4 aux Vernets.

Vincent Praplan a été le grand artisan de ce succès en inscrivant un quadruplé (8e, 25e, 42e et 48e). Celui qui a resigné pour quatre ans avec les Aigles a donc inscrit plus de buts en une partie de CHL qu'en 16 rencontres de National League (3). Damien Riat, qui avait ouvert le score, a quant à lui signé un doublé (2e et 15e) pour les Vaudois.

Les Grenat, pour qui Oula Palve a aussi marqué (7e), ont par contre perdu Sakari Manninen, touché à la main par un tir et rentré prématurément aux vestiaires. A Lausanne, Kevin Pasche a été préservé dès la fin du 2e tiers. Son remplaçant Antoine Keller, formé à Genève, a encaissé quatre buts.

Avec un score cumulé de 12-4, le champion d'Europe en titre s'est régalé. Il affrontera au prochain tour les Allemands de Bremerhaven, qui s'étaient imposés 3-2 en Allemagne contre Genève lors de la 1re journée de Ligue des champions.

bur avec ats