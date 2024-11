Genève s'impose après une folle remontée

Genève-Servette s'est enfin imposé devant son public en National League cette saison, après six défaites de rang. Les Aigles ont battu Ambri 6-5 en prolongation malgré une entame de match catastrophique.

Le match avait en effet commencé de la pire des manières pour les Grenat et Robert Mayer, chassé de son but après neuf minutes de jeu - remplacé par le Finlandais Antti Raanta - alors que le score était déjà de 3-0 en faveur des Léventins. André Heim (5e), Chris DiDomenico (8e) et Dario Bürgler (10e) ont complètement refroidi une patinoire des Vernets déjà pas bien garnie.

Une pénalité de cinq minutes infligée à Jesse Virtanen a permis au GSHC - mené 4-0 après une nouvelle réussite tessinoise signée Eric Manix Landry - de se relancer avant la première pause, grâce à des buts de Markus Granlund (18e) et Vincent Praplan (19e). Ambri a toutefois repris le large au retour des vestiaires en power-play (Heed, 23e).

Moins passifs qu'en début de match, les Aigles ont alors sonné la révolte. Un doublé de Sakari Manninen (29e/37e, le premier but à 4 contre 5!) et une réussite de Marc-Antoine Pouliot (37e) ont remis les deux formations à égalité. Et en prolongation, Michael Spacek a inscrit son premier but de la saison pour offrir deux points aux Grenat.

ats/adav