Genève et Ajoie bredouilles

Genève et Ajoie ont été défaits samedi soir. Aux Vernets, Genève s'est incliné 3-2 contre Berne alors qu'Ajoie a été battu 4-3 à Davos.

Dans un match fermé où aucun but n'a été inscrit au cours des 20 premières minutes, ce sont finalement les Bernois qui ont ouvert le score via Waltteri Merela à la 22e.



Mais les Genevois ont profité d'une pénalité majeure de 5 minutes infligée au meilleur pointeur de la National League Austin Czarnik - qui a finalement écopé d'une pénalité de match pour un mauvais coup de canne - pour égaliser à la 34 grâce à Teemu Hartikainen.



Les Bernois ont une nouvelle fois repris l'avantage, cette fois-ci grâce à Tristan Scherwey à la 39e, mais les Aigles ont encore trouvé les moyens d'égaliser via Sakari Manninen à la 52e. Malheureusement pour eux, Ramon Untersander a redonné une longueur d'avance à Berne à la 38e et les Genevois n'ont pas réussi à remonter une troisième fois un but de retard.

Pas de deuxième exploit pour Ajoie

Après son exploit de la veille et la victoire contre Zurich à domicile (2-1), Ajoie n'a pas enchaîné. Les Ajoulots, qui vont mieux depuis quelques matches, ont connu une première période compliquée pour être menés 3-0 après 20 minutes.

L'ouverture du score a été l'oeuvre de Sven Jung à la 6e avant qu'Adam Tambellini n'inscrive un doublé (12e et 19e). Et alors qu'on pensait le match plié, Ajoie - qui a changé de gardien au retour des vestiaires, Benjamin Conz remplaçant Damiano Ciaccio - est revenu à une petite longueur des Davosiens.

Ce retour aux affaires d'Ajoie a été l'oeuvre de Philipp-Michel Devos, qui a inscrit un doublé, les deux fois à 5 contre 4, à la 32e et à la 39e. Mais les Davosiens ont réagi, Tino Kessler redonnant deux longueurs d'avance aux siens à la 45e. Jonathan Hazen, a certes, une nouvelle fois ramené Ajoie à un but à 4 minutes du terme de la rencontre, mais les Ajoulots n'ont pas réussi à arracher la prolongation.

>> A lire aussi: : Fribourg perd à nouveau, Bienne ne gagne plus

pza