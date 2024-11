Genève enfonce Fribourg

Genève-Servette enchaîne à domicile. Après avoir battu Ambri au terme d'une remontée fantastique lundi, les Aigles se sont imposés 2-0 face à Fribourg-Gottéron. Ajoie, pour sa part, s'est incliné 6-3 à Berne.

Il a fallu attendre la 16e pour voir l'une des équipes ouvrir le score, en l'occurrence Genève. La réussite de Vincent Praplan a concrétisé la domination des Genevois depuis le début du match.

En deuxième période, les Fribourgeois se sont quelques peu ressaisis, mais ce sont bien les Aigles qui ont doublé la marque à la 26e, Tim Berni allumant la lampe.

Dans l'ultime tiers, Fribourg a poussé pour réduire le score et se donner le droit d'y croire. Mais, Antti Raanta s'est montré solide dans sa cage pour fêter un blanchissage et infliger aux Fribourgeois une 3e défaite de rang.

Ajoie dominé à Berne

De son côté, Ajoie a été battu 6-3 par Berne. Les Ajoulots, qui ont été dominés sur l'ensemble du match, étaient déjà menés 2-0 après 20 minutes via des réussites bernoises de Waltteri Merela à la 14e et de Dominik Kahun à 18 secondes de la première sirène.

En tout début de deuxième période, Ajoie s'est donné le droit de croire à un retour, Pierre-Edouard Bellemare réduisant la marque après 23 secondes de jeu. Las pour les Ajoulots, Joel Vermin a redonné deux longueurs d'avance aux Bernois un peu plus de 4 minutes plus tard. Loin d'abdiquer, les visiteurs ont profité d'une supériorité numérique à la 28e pour revenir à 3-2 grâce à Julius Nattinen.

Mais... 4 minutes plus tard, Vermin a inscrit le 4-2, signant au passage un doublé. Les Bernois ont même pris trois longueurs d'avance à la 36e sur une réussite d'Alain Graf. Et malgré une nouvelle réduction du score de Bellemare à la 49e, Ajoie n'a jamais pu croire à un retour et a fini par encaisser un énième but, Ramon Untersander scellant le score dans la cage vide à 2 secondes de la sirène finale.

pza