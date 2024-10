Genève enchaîne en dominant Ajoie, le LHC de justesse

Vainqueur la veille des Rapperswil-Jona Lakers aux Vernets, Genève-Servette a signé un deuxième succès consécutif en National League. Les Aigles se sont imposés sur la glace d'Ajoie 6-3.

A Porrentruy, il a fallu un tout grand Teemu Hartikainen pour permettre aux Genevois de faire tomber Ajoie (6-3). Le top scorer des Aigles y est allé de son triplé en un peu plus de 8 minutes pour donner la victoire aux siens. Parce qu'avant ça, les Jurassiens avaient le droit de rêver, surtout après le 3-2 sur penalty signé Jerry Turkulainen (48e).

Mais comme bien souvent, les Ajoulots peinent à conserver une avance. Là ils ont tout perdu en l'espace de 8 minutes sous l'impulsion du tank finlandais et d'une réussite de Berni. Ce succès permet aux Aigles de se replacer à la 10e place.

Les joueurs vaudois ont réussi à prendre le meilleur sur Ambri. [Estelle Vagne/freshfocus - Estelle Vagne]

Lausanne de justesse

Le LHC a tremblé pour s'imposer 5-4 contre Ambri. Les Vaudois auraient dû connaître une fin de rencontre tranquille, mais ont laissé les Léventins revenir. Mais dans le début du 3e tiers, les joueurs de Ward avaient fait tout juste, marquant à 3 reprises entre la 42e et la 46e grâce à Rochette (2x) et Riat.

Mais à la 52e et la 56e, Douay et Pestoni ont réduit la marque et les Vaudois se sont mis à douter. Ils ont finalement pu gérer ce score et l'emporter pour garder leur 2e place derrière les Zurich Lions, vainqueurs de Zoug, eux aussi sur la marque de 5-4. Riedi qui a inscrit le but décisif à la 55e.

bur avec ats