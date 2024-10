Fribourg s'offre un peu de répit, Bienne signe une 4e victoire de suite

En battant Lugano 4-0 lors de la soirée de National League, Fribourg ne s'est pas encore totalement rassuré. Mais les Dragons ont obtenu 3 points essentiels.

Tout a bien commencé pour Gottéron avec une ouverture du score signée DiDomenico après 66 secondes et un joli travail de De la Rose. Les hommes de Pat Emond ont doublé la mise à la 31e par Schmid, l'homme qui évolue en ce moment avec Wallmark et Sörensen.

Malgré un blanchissage contre Zurich, Berra n'est pas à son niveau habituel. Mais face aux Tessinois, le Zurichois a été solide. Lui et sa défense ont su faire le dos rond en 3e période lors de 3 supériorités numériques luganaises. Sur la 3e, c'est De la Rose qui a pu inscrire le 3-0 dans la cage vide. Schmid s'est offert un doublé avec un autre but sans gardien. Fribourg reste à la 13e place. Et de manière assez dingue, les Dragons ont tiré 2 fois moins que leurs adversaires (16-32).

Quatre à la suite pour Bienne

Bienne a signé une 4e victoire consécutive. A domicile, les Seelandais ont dominé Davos 2-1. Si l'ancien de la maison Kessler, à peine revenu de blessure, a battu son ancien portier Säteri à la 2e, les Davosiens n'ont plus battu le gardien finlandais. Mais les joueurs de Filander ont eu besoin de temps pour passer l'épaule. Stampfli a égalisé à la 45e, puis Hofer a donné les 3 points à ses couleurs en power-play à la 58e. Et voilà Bienne au 5e rang. Dans les 2 autres matches de la soirée, Rapperswil a écarté Berne 2-1 et Kloten est allé battre Langnau chez lui 2-0.

>> A lire aussi : Genève enchaîne en dominant Ajoie

ats/bur