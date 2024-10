Fribourg retrouve enfin les joies de la victoire

Après 4 défaites consécutives en National League, Fribourg a retrouvé le chemin de la victoire. A domicile, Gottéron a battu Ambri 4-3 non sans avoir tremblé. Pour sa part, Lausanne s'est imposé 1-0 à Langnau.

Tout a idéalement débuté pour Gottéron. Dans un 1er tiers de feu, les Dragons ont inscrit 3 buts pour mener 3-0 après 20 minutes. Les réussites ont été inscrites par Lucas Wallmark à la 9e, le jeune Jan Dorthe à la 16e et Nathan Marchon à la 20e. Les Fribourgeois ont ainsi semblé se diriger vers un succès facile.

Mais c'était sans compter le retour d'Ambri, qui a fait passer le score de 3-0 à 3-3 en un peu plus de 15 minutes. C'est tout d'abord Dario Bürgler qui a réduit par deux fois le score à la 22e et à la 35e pour ramener son équipe à 3-2. Et il n'a ensuite pas fallu plus de 3 minutes pour voir André Heim marquer le but de l'égalisation.

Fribourg a néanmoins trouvé les ressources nécessaires pour reprendre les devants et prendre les 3 points. C'est Julien Sprunger à la 49e qui a inscrit le but décisif.

Lausanne repart avec les 3 points de Langnau

Lausanne a confirmé à Langnau sa grande forme de ce début de saison. Vainqueurs 1-0 de Langnau grâce à un but de Ken Jager à la 52e, les Lausannois ont remporté 6 de leurs 7 derniers matches en National League.

pza