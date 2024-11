Fribourg remporte le derby des Zärhingen, Bienne s'incline à Lugano

Fribourg a engrangé deux points lors du derby des Zähringen qui l'a opposé à Berne. A domicile, les Fribourgeois se sont imposés 5-4 tab. Bienne, pour sa part, s'est incliné 6-3 à Lugano.

Ce derby des Zähringen n'a pas été long à procurer des émotions aux 9178 spectateurs. Il n'a en effet fallu que 12 secondes à Berne pour ouvrir le score. Un but de Waltteri Merelä que les arbitres sont allés revisionner après que Reto Berra a bougé sa cage.



Mais les Fribourgeois ont immédiatement réagi, bien aidés par une bande aux rebonds amicaux. Jakob Lilja a été tout heureux de trouver une cage vide, puisqu'Adam Reideborn était parti derrière son but. Les Dragons ont également bénéficié du concours de Thierry Schild à la 7e pour le 2-1 de Lucas Wallmark. Schild s'est rattrapé à la 14e en construisant le 2-2 de Simon Moser.



Menés 3-2 à la 31e, les joueurs de Pat Emond ont relevé la tête grâce à leur jeu de puissance. A 9 secondes de la fin du tiers médian, c'est Christoph Bertschy qui a pu reprendre un tir qui avait frappé le poteau. Puis à la 44e, c'est Raphael Diaz qui a donné l'avantage à ses couleurs à 5 contre 3. Mais Merelä a nivelé la marque à la 57e. Durant la prolongation, Fribourg n'a pas touché le puck. Les Dragons se sont en revanche bien repris aux tirs au but en en inscrivant deux, tout en pouvant compter sur un Berra impérial.

Bienne renversé

Malgré deux buts de Toni Rajala, Bienne n'a rien ramené de son déplacement à Lugano. Menés 3-2, les Tessinois ont su trouver les ressources pour renverser la vapeur, avec l'aide d'un Jesper Peltonen décisif. Le fils de la légende Ville Peltonen a été impliqué sur le 3-3 et le 4-3. Le 5-3 est tombé en fin de match dans la cage vide.

>> A lire aussi: : Lausanne n'est plus leader, Fribourg s'adjuge le derby

ats/pza