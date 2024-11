Fribourg perd à nouveau, Bienne ne gagne plus

Un week-end à oublier pour Fribourg, battu la veille par Lausanne à domicile (3-2 ap), les Fribourgeois se sont inclinés 5-3 à Ambri. De son côté, Bienne a été battu 4-3 ap à Kloten et a réalisé une mauvaise affaire dans la course au top-6.

Il n'y a pas eu de round d'observation à la Gottardo Arena. La lampe avait déjà été en effet allumée à deux reprises après 6 minutes. C'est tout d'abord Sandro Schmid qui a donné l'avantage aux Fribourgeois après 3'21 avant que Floran Douay n'égalise pour Ambri à la 6e.



En deuxième période, il a fallu une situation spéciale pour voir Fribourg reprendre l'avantage. Kodie Curran puni, Jacob de la Rose ne s'est pas privé pour marquer le 2-1 à la 28e.



Devant son public, les Léventins se sont rebellés en 3e période pour inscrire 3 buts en moins de 4 minutes. C'est tout d'abord Dominik Kubalik qui a marqué le but de l'égalisation à la 42e avant que Philippe Maillet ne donne une longueur d'avance à Ambri à la 45e. Cinquante-quatre secondes plus tard, Daniele Grassi a même donné deux buts d'avance pour la plus grande joie du public. Le 4-3 de Raphaël Diaz 47 secondes après s'est révélé anecdotique, les Fribourgeois ne réussissant pas à égaliser. Grassi a finalement assuré la victoire des siens à la 60e pour s’offrir un doublé.

Bienne perd un match à «6 points»

De son côté, Bienne a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre dans la course au top-6. Septièmes à 3 points de Kloten avant ce soir, les Biennois se retrouvent désormais à 4 unités de leur adversaire du soir.



En terres zurichoises, ce sont les Seelandais qui ont lancé les hostilités en ouvrant le score à la 19e via Aleksi Heponiemi. Les Aviateurs ont néanmoins réagi dans le 2e tiers, Mischa Ramel égalisant à 5 contre 4 à la 24e. Les Biennois ont certes repris l'avantage à la 29e via Jere Sallinen, mais les Aviateurs sont une nouvelle fois revenus à la marque après un nouveau but en power-play, oeuvre de Thomas Gregoire à la 43e.

Quatrième défaite de suite pour les Seelandais

Bienne a rapidement réagi et repris les devants moins de deux minutes après l'égalisation grâce à Nicolas Müller, mais Kloten a trouvé les ressources pour égaliser à 1’18 de la fin du temps réglementaire grâce à Daniel Audette.



En prolongation, une pénalité mineure infligée à Ramon Tanner a finalement permis à Kloten de décrocher la victoire grâce à un but de Miro Aaltonen à la 54e. Pour Bienne, plus qu’une occasion manquée de revenir dans le top-6, il s’agit de la 4e défaite d’affilée. Le club va devoir rapidement retrouver le chemin de la victoire afin de ne pas s’enfoncer dans une spirale négative.

pza