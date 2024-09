Fribourg encore battu, Ajoie ne débloque toujours pas son compteur

Fribourg-Gottéron n'arrive pas à retrouver les joies de la victoire. Vainqueurs de leur premier match de la saison de National League, les Fribourgeois ont encaissé une 4e défaite d'affilée en s'inclinant 5-2 à Kloten. De son côté, Ajoie, battu 3-1 à la maison par Zoug, n'a toujours pas débloqué son compteur point en subissant un 5e revers en autant de match.

C'est Simon Seiler qui a très vite mis son équipe en difficulté. Le défenseur fribourgeois s'est rendu coupable d'une charge contre le genou de Joel Marchon pour se voir infliger 5 minutes + une pénalité de match à la 12e. A 5 contre 4, Kloten a frappé une fois grâce à Miro Aaltonen à la 13e.

A la 24e, Andreas Borgman a à son tour pris une pénalité, mineure cette fois-ci, et Nolan Diem ne s'est pas fait prier pour marquer le 2-0 après seulement 17" de power-play.

Ce 2e tiers a été fatal à Fribourg, puisque Aaltonen à la 27e et Marchon à la 33e ont permis aux Aviateurs de prendre 4 longueurs d'avance. Les réductions du score de Chris DiDomenico à la 39e et de Christoph Bertschy à la 57e ont été inutiles, Rafael Meier inscrivant le 5-2 dans la cage vide à 17" de la fin du match.

Ajoie n'y arrive pas

Pour Ajoie, ce début de saison ressemble à un long chemin de croix. Après 5 journées, l'équipe jurassienne est toujours la seule équipe de National League à compter 0 point.

Face à Zoug, les Ajoulots ont concédé l'ouverture du score après seulement 2'34 de jeu et un but de Sven Leuenberger. Et à la 14e, les Zougois ont fait le break grâce à Lino Martschini.

En début de 2e tiers, à la 22e, les visiteurs ont même pris trois longueurs d'avance via Elia Riva. La réduction du score de Philip-Michael Devos à la 24e en supériorité numérique s'est avérée anecdotique.

pza