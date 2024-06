Florida gagne sa première Coupe Stanley

Florida a conquis la première Coupe Stanley de son histoire. Les Panthers ont trouvé les ressources pour battre Edmonton 2-1 dans l'acte VII de la finale des playoffs de NHL, après avoir vu les Oilers remporter trois matches de suite pour égaliser à 3-3.

Vaincus en cinq matches par les Vegas Golden Knights l'an dernier, les Panthers sont simplement la troisième équipe au cours des 40 dernières années à s'adjuger l'encombrant trophée un an après avoir échoué en finale. Pour leur coach Paul Maurice, il s'agit aussi du premier sacre en finale de la Coupe Stanley.

La quête continue en revanche pour les franchises canadiennes, privées de titre depuis le dernier sacre de Montréal en 1993, et pour Edmonton et sa superstar Connor McDavid en particulier. Les Oilers, dont la dernière apparition en finale datait de 2006, n'ont plus soulevé la Coupe Stanley depuis 1990.

Lundi, ils ont pu égaliser à 1-1 sur une réussite de Mattias Janmark à la 7e minute, un peu plus de deux minutes après que Carter Verhaeghe avait ouvert la marque pour Florida. Mais le deuxième but des Panthers, signé Sam Reinhart à la 36e, s'est avéré décisif dans une partie où leur portier Sergei Bobrovsky a effectué 23 arrêts.

