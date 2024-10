Fiala commence bien avec Los Angeles

Soirée contrastée pour les Suisses jeudi en NHL. Seul Kevin Fiala a connu les délices de la victoire. Le Saint-Gallois a délivré un assist lors du succès 3-1 de Los Angeles à Buffalo.

Cette victoire porte la griffe d’Anze Kopitar. Le capitaine slovène des Kings a, en effet, signé un triplé parfait lors de l’ultime période. Crédité d’un bilan neutre pour un temps de jeu de 18’19’’, Fiala a été à l’origine du 2-1 qui est tombé à 1’38’’ de la sirène.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Meier marque en vain

Sur sa glace de Newark, New Jersey n’a pas réussi la passe de 3 après ses 2 succès à Prague contre Buffalo. Les Devils se sont inclinés 4-2 face à Toronto. Auteur du 2e but de New Jersey, Timo Meier a obtenu la 3e étoile, la 1re revenant au défenseur des Maple Leafs Steven Lorentz, auteur d’un but et d’un assist.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Si Meier et Jonas Siegenthaler ont rendu un bilan neutre, Nico Hischier a traversé une soirée laborieuse. Le capitaine accuse en effet un bilan de -2.

ats/tai