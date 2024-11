Ex-coach de Bienne et de Sierre, Kim Collins s'en est allé

Ancien coach du HC Bienne, du HC Viège et du HC Sierre, le Canado-Allemand Kim Collins est décédé à l'âge de 62 ans. C'est ce qu'ont annoncé plusieurs de ses anciens clubs.

En Swiss League, Kim Collins a conduit le HC Bienne à 2 titres (2006, 2007) et le HC Viège à un sacre (2014). Il a également oeuvré comme entraîneur en Allemagne, en Autriche, en Slovénie et Italie plus récemment.

Ancien défenseur ou ailier gauche, il avait terminé sa carrière de joueur en 1996, à Augsbourg en DEL. Repêché par les Los Angeles Kings en 1980, il n'avait cependant jamais patiné dans la meilleure ligue du monde.

