Doublés de Niederreiter et Hischier

Nino Niederreiter et Nico Hischier ont tous deux inscrit un doublé en NHL. Si le Grison s'est imposé avec Winnipeg à Seattle (4-3 ap), le Valaisan été battu avec les Devils à Detroit (5-3).

Face au Kraken, "El Nino" a d'abord égalisé à l'entame de la deuxième période en déviant de la jambe un tir de Mason Appleton (1-1).

L'attaquant grison a ensuite marqué le 3-1 d'un tir du poignet entre quatre joueurs adverses, une seconde après la fin d'une supériorité numérique. Les Jets se sont finalement imposés en prolongation, grâce à une réussite décisive du Danois Nikolaj Ehlers.

Avec quatre buts inscrits lors des trois matches, Niederreiter réalise un excellent début de saison. A l'image de Winnipeg toujours invaincu et qui a signé un 7e succès consécutif.

Les Devils battus

Nico Hischier et les Devils sont eux dans une moins bonne passe. New Jersey s'est incliné pour la troisième fois de rang à Detroit (5-3), malgré le doublé de son capitaine valaisan.



Hischier a ouvert la marque puis égalisé à 3-3 (les deux fois en power-play), mais les Red Wings ont forcé la décision grâce à un but de Patrick Kane à 5 contre 4, avant de classer l'affaire dans la cage vide. Timo Meier a lui été crédité d'un assist sur le deuxième but des Devils.

