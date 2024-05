"Ces cinq minutes de pénalité nous font mal", reconnait Romain Loeffel

Malgré la défaite, les joueurs suisses ont relevé le bon match qu'ils avaient réalisé contre le Canada à Prague. Tous ont convenu que la pénalité majeure reçue par Kevin Fiala avait été le tournant du match.

TRISTAN SCHERWEY: "C'est dommage que nous n'ayons pas réussi à être plus solides en infériorité numérique. Ce sont des choses qui arrivent, mais il y a mieux à faire sur ce genre de situations. Maintenant, c'est du passé, on ne peut plus le changer, il faut se concentrer sur le dernier match de groupe. Nous savions dès le début que nous pouvions rivaliser avec le Canada".

"Nous avons un peu dormi au début, nous avons trop perdu de pucks et ils sont venus fort. Les cinq minutes ont tourné le match. C'est dommage que nous n'ayons pas réussi à mettre un petit truc en plus au troisième tiers. Nous faisons un bon tournoi, maintenant nous avons pu réaliser que contre les grosses équipes, nous devrons être prêts du début à la fin. Je suis persuadé que nous en sommes capables".

MICHAEL FORA: "C'était un match très équilibré. Nous devons vraiment travailler sur notre box-play pour la suite du tournoi, c'est très important. Nous avons besoin que tous nos joueurs soient sur la glace, car nous sommes une équipe qui compte sur tous les joueurs et tous les rôles. Nous avons une très bonne ambiance dans le vestiaire. Si nous restons disciplinés, nous pouvons rivaliser avec n'importe quelle équipe. C'est bien d'avoir deux gros matches avant les quarts de finale, car cela nous oblige à présenter notre meilleur jeu sur la glace".

ROMAN JOSI: "C'était un bon match. Ils sont mieux rentrés dans le match et ont inscrit trois buts en power-play. Il y a eu beaucoup d'émotions et un match intense. Kevin Fiala est un joueur très important. Quand tu dois subir cinq minutes en infériorité numérique contre le Canada qui a un très bon power-play, c'est difficile. Pour la suite, il faudra faire tout un peu mieux".

ROMAIN LOEFFEL: "Cela reste un bon match, mais malheureusement nous n'avons pas su montrer la réaction attendue dans les vingt dernières minutes. Il nous a fallu cinq à six minutes au début pour rentrer dans la partie. Le niveau était un cran au-dessus par rapport à ce que nous avons affronté lors des derniers matches. Nous avons ensuite su revenir au jeu que nous souhaitions montrer, avec beaucoup d'intensité et de vitesse".

"Ces cinq minutes de pénalité nous font mal. Elles pèsent, mais il faut aller de l'avant. Nous avons aussi montré que nous pouvions combattre contre des grosses nations. Il va falloir prendre ça pour le match contre la Finlande et la suite. On fera ce qu'il faut pour jouer ce quart de finale, peu importe que ce soit ici ou à Ostrava".

De Prague, Bastien Trottet - @BastienTrottet