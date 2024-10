Bienne l'emporte en prolongation contre Berne

Troisième victoire d'affilée pour Bienne. Contre Berne, les Seelandais se sont imposés 4-3 après prolongation pour repartir avec 2 points de la capitale.

Ce succès été acquis grâce à une réussite de Toni Rajala sur une séquence à 4 contre 3 après 1’24’’ de jeu dans la prolongation. Berne, qui a mené deux fois au score, a, en effet, payé un très lourd tribut à la pénalité infligée à Roman Loeffel à l’ultime seconde du temps réglementaire.

Lööv se blesse

Même s’il a concédé trois buts, Harri Säteri a été, une fois de plus, l’homme fort du HC Bienne. Auteur de 43 arrêts, le Finlandais a notamment été décisif dans une 3e période dominée par les Ours.



Le seul point noir de la soirée pour le HC Bienne réside dans la blessure de Viktor Lööv. Le défenseur suédois est mal retombé sur la bande après une charge au début du deuxième tiers. Il n’est plus revenu sur la glace.

ats/pza