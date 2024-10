Bienne et Fribourg s'inclinent sans discussion

Bienne n'a pas eu voix au chapitre à Langnau. Les Emmentalois se sont imposés 4-1 contre les Seelandais. Fribourg a de son côté concédé une troisième défaite de rang, cette fois-ci sur le score de 4-1 face à Davos.

Bienne n'a pas su enchaîner après son succès face à Lugano. A Langnau, les Seelandais ont été dominés par la ligne des triple S: Schmutz-Schmutz-Saarela. Le trio emmentalois a été impliqué sur les quatre réussites de son équipe, Julian Schmutz inscrivant 4 points, dont un doublé. Les Biennois ont sauvé l'honneur en fin de rencontre par Luca Christen (59e).

La crise pointe à Fribourg

Rien ne va plus du côté de Fribourg, qui a concédé une 7e défaite sur les huit derniers matches. Titularisé par Pat Emond, au contraire d'un Yannick Rathgeb annoncé surnuméraire, Reto Berra a retrouvé ses esprits après sa grosse colère de la veille.

Le portier zurichois n'a toutefois pas pu empêcher son club de quitter la glace sur une nouvelle défaite et n'est pas parvenu à bloquer le puck sur le 2-0 de Simon Knak.

Autour de la réussite de Knak, c'est Filip Zadina qui a trouvé la faille à deux reprises (6e et 47e). Le but de l'honneur est tombé de la crosse de Julien Sprunger (50e). Les Dragons ont maintenant un match de Coupe d'Europe pour oublier leurs malheurs et tenter de se remettre la tête à l'endroit.

>> A lire aussi : Lausanne fessé à Zurich, Genève gagne à Kloten mais perd Raanta

ats/btro