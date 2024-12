Antti Törmänen au chevet de Lugano

Lugano annonce avoir conclu un accord avec Antti Törmänen, valable jusqu'à la fin de la saison 2024/25. Le Finlandais assumera la fonction de Senior Advisor pour le staff technique de l’équipe première et la section jeunesse.

Törmänen a été l'entraîneur de Berne entre 2011 et 2014 puis de Bienne entre 2017 et 2023. Un cancer l'a contraint à une pause entre août 2020 et juillet 2021, puis à arrêter son travail après la finale perdue en 2023 contre Genève.

Törmänen agira comme mentor et conseiller, soutenant Luca Gianinazzi et ses assistants. "Son expérience et ses connaissances profiteront grandement à nos entraîneurs, joueurs et à toute l’organisation", a souligné le HCL.

