Alina Müller et Boston battus dans la "finalissima"

Boston et Alina Müller ne sont pas parvenus à décrocher le premier titre de la Ligue professionnelle nord-américaine de hockey féminin.

L'équipe du Massachusetts s'est inclinée 3-0 à domicile face à Minnesota dans le cinquième match décisif de la finale de PWHL.



Alina Müller - qui avait marqué l'unique but du match IV en prolongation - et ses coéquipières ont donc été blanchies pour la deuxième fois dans cette série. Elles avaient déjà perdu l'acte II dans leur arène de Lowell, à environ 50 kilomètres de Boston, sur le même score.



Müller a réussi au total 7 buts et 12 assists en 32 matches disputés dans cette première saison de la PWHL. En playoffs, l'attaquante zurichoise de 26 ans a réalisé trois points dont deux buts, tous deux inscrits en finale.

ats/fg