Akira Schmid entre en jeu et s'illustre

Akira Schmid a disputé lundi son premier match avec Vegas en NHL. Le portier bernois n'a pas pu empêcher la défaite des Golden Knights face à Carolina 5-2, mais il a tout de même brillé.

Entré en jeu à la 27e minute alors que le score était déjà de 4-0 en faveur des Hurricanes, Schmid a signé une performance de choix. Il a stoppé les 12 tirs auxquels il a dû faire face! Le 5e but de Carolina a été inscrit dans la cage vide. Le gardien suisse avait remplacé Adin Hill qui a encaissé 4 buts sur 21 tirs adressés contre lui.

Un assist pour Josi

La défaite a été au rendez-vous pour Roman Josi et Kevin Fiala. Le Bernois et Nashville se sont inclinés 3-2 face à Colorado, le St-Gallois et Los Angeles 3-1 à Calgary.

A Denver, Nashville a été crucifié sur une réussite de Samuel Girard après 2’47’’ de jeu dans la prolongation. Josi a délivré son 10e assist de la saison pour le 2-2 à la 41e. Mais le capitaine des Predators n’a pas pu empêcher cette 11e défaite de la saison en 16 rencontres.

A Calgary, Los Angeles a cédé devant la verve du capitaine adverse Mikael Backlund, auteur d’un but et d’un assist. Fiala est resté "muet" pour un 3e match de suite.

alt avec ats