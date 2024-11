Ajoie prête Oula Palve à Genève pour un mois

Transfert surprise en National League! Ajoie a prêté son attaquant finlandais Oula Palve à Genève pour un mois, soit jusqu'au 8 décembre, afin de palier à la blessure de Theodor Lennström.

Le centre de 32 ans s'était blessé en début de préparation estivale et était revenu au jeu pour la reprise à mi-septembre. Arrivé durant l'été en provenance d'Ilves Tampere, il n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau et ne compte que 9 points (1 but) en 18 rencontres de National League. Ajoie pouvant compter sur 8 étrangers depuis l'arrivée de Pierre-Edouard Bellemare, le natif de Keuruu risquait de voir son temps de jeu diminuer.

L'attaquant finlandais remplacera numériquement Theodor Lennström du côté de Genève. Le défenseur suédois s'est blessé avant la pause internationale et manque à l'appel pour environ un mois. Oula Palve permettra ainsi aux Servettiens de disposer de 7 étrangers valides durant cette période et donc de ne pas devoir se passer d'un élément importé lorsque le portier Antti Raanta ne sera pas aligné.

Oula Palve restera aux Vernets jusqu'au 8 décembre, mais Ajoie conserve la possibilité de le rappeler à tout moment en cas de besoin.

btro