Ajoie magnifique d'abnégation face à Lugano

Un doublé d'Arno Nussbaumer et une victoire 5-4 ap pour les Jurassiens contre les Tessinois, voilà le résumé grossier de cette partie. A Porrentruy, on pensait certainement l'affaire classée lorsque Calvin Thürkauf a inscrit le 0-3 à la 35e en double supériorité numérique. C'était sans compter sur un incroyable retour des Jurassiens en...moins de quatre minutes.

Un retour initié par Jerry Turkulainen, le maître à jouer du HCA, qui a réduit la marque à la 36e. Puis Lugano a commis deux irrégularités et c'est Ajoie qui a bénéficié d'un double avantage numérique, et qui en a profité pour tromper deux fois Niklas Schlegel par Philip-Michaël Devos et Pierre-Edouard Bellemare, à chaque fois sur des caviars de Turkulainen.

Les Jurassiens ont dû revenir une nouvelle fois au score, à 4-4, avant de s'imposer finalement en prolongation. Le nom du héros? Arno Nussbaumer. Une jolie histoire.

Bienne s'incline

Flamboyants contre Lausanne mardi avec six buts marqués, les Biennois sont redescendus sur terre face à Berne (0-1). Malgré l'appui de leur public, les joueurs de Martin Filander n'ont pas réussi à tromper la vigilance de Philip Wüthrich. Il n'y a d'ailleurs pas eu beaucoup de grosses occasions dans un match assez fermé. Les Ours se sont finalement imposés sur la plus petite des marges grâce à un but de Merelä à la 49e.

Dans les deux autres matches de la soirée, Zurich a pris le meilleur sur Kloten 3-1 dans le derby zurichois, tandis que Langnau a écarté Ambri 4-1.

