Ajoie et Lausanne vont mieux

Menés 1-0 très rapidement et après la baffe essuyée la veille à Berne (7-2), les Lausannois n'ont pas montré d'emblée leur meilleur visage mais ils ont fini par l'emporter 6-3 contre Rapperswil. Ajoie va également mieux et s'est imposé 2-0 devant Langnau.

Il faut dire que cette année, les joueurs de Geoff Ward cartonnent en avantage numérique avec un taux de réussite de 32%. Même si c'est très probablement intenable sur une saison complète, le power-play vaudois fonctionne extrêmement bien. Confirmation face aux Saint-Gallois avec l'égalisation d'Oksanen à la 6e. Et 2 minutes plus tard, c'est Kuokkanen qui a pu donner l'avantage aux Lions.

Le 3-1 de Hügli à la 30e a donné de l'air aux pensionnaires de Malley, juste avant le 4-1 signé Jäger à nouveau en supériorité numérique. Ou quand les joueurs suisses prennent le relais des étrangers. Le LHC s'est fait un peu peur lorsque Stroömwall a inscrit le 5-3 à la 48e, mais Hügli a pu sceller le score dans la cage vide.

Ajoie va mieux

Julien Vauclair doit-il vraiment céder son poste de coach à Greg Ireland? Parce que depuis que le directeur sportif jurassien est à la bande, Ajoie va mieux. Ajoie propose davantage de cohérence et Ajoie arrive même à battre Langnau 2-0 grâce à Nussbaumer et un but dans la cage vide de Turkulainen. Les Jurassiens signent leur 2evictoire de rang après avoir dominé Rapperswil mardi dernier.

agences/bur