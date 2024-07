Yann Sommer et Granit Xhaka, de vieux complices en quête du plus bel exploit

À 35 ans, Yann Sommer aura à cœur de réussir un, deux, voire trois exploits de plus lors de cet Euro. Pour l'aider, il pourra compter sur la hargne éternelle de son compère Granit Xhaka.

C'est un accomplissement presque oublié mais les deux compagnons de route ont déjà disputé la finale d'un Euro. En 2011, Yann Sommer et Granit Xhaka, de quatre ans son cadet, démontrent leur talent précoce en emmenant l'équipe des moins de 21 ans à une marche du sommet, défait par l'Espagne après un parcours remarquable.

Les deux joueurs posent le premier jalon de deux carrières qui se sont souvent croisées. Ils ont joué plus de 200 matchs ensemble toutes compétitions confondues. Le bilan est plus que positif: 108 victoires, 47 nuls, 49 défaites.

En 2011, Xhaka et Sommer défendent les couleurs de la Suisse en final de l'Euro U21.

Titres et coups d'éclat bâlois

Les premiers coups d'éclat communs remontent au début des années 2010, avec le FC Bâle. Ensemble, ils enlèvent deux titres de champions de Suisses (Sommer en remportera deux de plus après le départ de Xhaka en Allemagne).

En 2011/2012, ils contribuent à l'une des plus belles épopées européennes d'un club suisse. Tour à tour, le petit poucet de la compétition bat Manchester United et le Bayern Munich. Ce dernier aura toutefois le dernier mot en éliminant les Bâlois au match retour.

Le 7 décembre de la même année, les deux joueurs du FC Bâle battent Manchester United.

Succès allemands

Le gardien et le milieu de terrain se retrouvent trois saisons plus tard au Borussia Mönchengladbach, en Bundesliga. Les deux Suisses contribuent aux succès d'un club qui ne figurent pas parmi les favoris. Ils terminent successivement troisième et quatrième du championnat et affichent une fois de plus un bilan clairement positif.

Les Suisses font ensuite le bonheur du Borussia Mönchengladbach, en Allemagne.

Cinq grands tournois pour la Suisse

Après quatre saisons, leurs chemins en club se séparent, mais ils se retrouvent régulièrement en équipe de Suisse. Ils remportent 37 des 82 matchs disputés ensemble, pour 22 nuls et 23 défaites.

Ils disputent surtout trois Euros (2016, 2020, 2024) et deux Coupes du monde (2018, 2022). S'ils passent à chaque fois les poules. Ils connaissent toutefois de grosses déceptions en huitièmes de finale lors des trois premières compétitions.

La malédiction, qui semble peser sur la Nati, sera toutefois brisée un fameux soir de 2021. La victoire contre la France, en huitième de finale, il y a trois ans, reste l'exploit le plus mémorable de la Nati de Sommer et Xhaka. En battant l'Italie samedi passé, les deux hommes se sont offerts la possibilité de changer la donne.

Depuis 2012, Sommer et Xhaka portent l'équipe de Suisse d'une grande compétition à l'autre.

Tybalt Félix