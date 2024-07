Xherdan Shaqiri: "Il n'y a rien de plus brutal que d'être éliminés aux tirs au but"

Au moment de venir répondre aux interviews, les joueurs suisses étaient logiquement déçus de leur élimination aux tirs au but contre l'Angleterre en quarts de finale de l'Euro 2024. Ils étaient toutefois fiers du tournoi qu'ils ont disputé. Granit Xhaka a aussi admis avoir joué blessé.

GRANIT XHAKA: "C'est extrêmement difficile de trouver les mots justes. Je ne sais pas si on peut dire quoi que ce soit de négatif à un joueur ou à un membre du staff. Une telle défaite fait deux fois plus mal, car nous avons montré beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. Malheureusement, il faut aussi un peu de chance lors des tirs au but, et nous ne l'avons pas eue aujourd'hui. Manuel Akanji n'a rien à se reprocher, il fallait simplement que ça tombe sur quelqu'un et c'est tombé sur lui. Je pense qu'aujourd'hui, les Anglais se sont davantage adaptés à nous que l'inverse. Nous avons fait un très bon tournoi avec et surtout sans ballon".

"Je voulais absolument jouer aujourd'hui, même si une IRM a révélé lundi une déchirure musculaire aux adducteurs. J'ai dû m'accrocher, mais l'équipe avait besoin de moi. Je ne pouvais pas jouer de longs ballons ni tirer de loin, mais sinon, ça allait".

Granit Xhaka a joué cette rencontre contre l'Angleterre malgré une déchirure aux adducteurs. [KEYSTONE - MARTIN MEISSNER]

XHERDAN SHAQIRI: "Il n'y a rien de plus brutal que d'être éliminé aux tirs au but. Nous nous sommes battus et nous avons tout fait pour que le conte de fées se poursuive. Nous n'étions pas loin, mais à la fin, les Anglais ont eu les nerfs plus solides. Je ne pense pas que l'on puisse nous reprocher quoi que ce soit. Nous pouvons être fiers de nous. Je pense que nous avons rendu beaucoup de gens fiers et que nous leur avons apporté de la joie".

DAN NDOYE: "C'est dur et difficile à accepter. Nous étions un groupe vraiment fort et nous avions la qualité pour aller plus loin dans ce tournoi. Le football peut être cruel... Je pense que nous avons créé quelque chose sur lequel l'équipe pourra s'appuyer à l'avenir. Je ne sais pas si ce tournoi a été un tournant pour moi. En tout cas, j'ai tout donné pour aider l'équipe".

Manuel Akanji a voulu prendre la responsabilité d'ouvrir la séance pour nous. Je ne peux pas lui adresser le moindre reproche Murat Yakin

MURAT YAKIN: "Je suis triste pour les joueurs. Pour le pays. Cette défaite fait très mal. Nous sortons du tournoi sans avoir perdu un seul match après avoir pourtant affronté l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre. Nous pouvons regarder notre tournoi avec une légitime fierté. Diriger une telle équipe est un honneur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais l'équipe de Suisse demeure ma priorité. Des discussions vont s'ouvrir ces prochains jours".

"Manuel Akanji a voulu prendre la responsabilité d'ouvrir la séance pour nous. Il est normal qu'un joueur de sa trempe s'avance ainsi. Je ne peux pas lui adresser le moindre reproche. Comme il est très dur de trouver les bons mots pour le consoler. Je l'ai seulement remercié pour ses performances, pour la manière avec laquelle il a tenu son rôle de leader".

>> A lire aussi : La Suisse éliminée aux tirs au but par l'Angleterre

sda/btro